El excomandante general de la Policía jura que lo obligaron

El excomandante general de la Policía, Luis Vera Llerena, afirmó que la primera orden que recibió del expresidente Pedro Castillo fue coordinar directamente con Jorge Hernández Fernández, pero a quien en ese momento él conocía como “gringo”.

Luis Vera Llerena afirma que se reunió con “El español” por encargo de Pedro Castillo

“Yo no lo conocía como Jorge Hernández Fernández. No lo conocía como tal. Cuando ya he leído su información como colaborador eficaz en el cual indica que había tenido reuniones conmigo, que lo ratifica el exministro Dimitri Senmache, ahí sí puedo ver que efectivamente es esta persona. Ahora puedo certificar que es la misma persona, por la información que leo cuando me hacen llegar la denuncia“, recalcó en una entrevista televisiva.

Además, afirmó que Dimitri Senmache fue quien lo convocó para una reunión “por orden del presidente”. “El ministro (Senmache) lo conocía, porque si él me lo presenta…parece que lo conocía más tiempo. Me lo presenta y me dice: ‘Es un asesor del presidente’. Yo he sido una víctima de presiones y amenazas de este señor y del presidente”, acotó Vera Llerena.

Sin embargo, Vera Llerena declaró que “nunca accedió a sus chantajes y a todas sus presiones”. Además, indicó que la intención de Jorge Hernández Fernandez era afectar a los cambios que realizó al interior de la Policía.

“Yo ya me apersoné a la Fiscalía, ya me allané a que se aclare totalmente porque por hacer estos cambios no puedo ser integrante de una organización criminal”, agregó. Además, el excomandante general de la PNP también negó haber recibido dinero por efectuar cambios y designaciones en la institución, así como haberle entregado una radio policial a Jorge Hernández.