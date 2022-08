El buen vecino Ladi Espinoza un ejemplo de solidaridad para sus vecinos

Desde el primer día de la cuarentena viene ayudando a los vecinos de su distrito con desayuno, almuerzos, ollas comunes, canastas, y desayunos nutritivos. Es el único líder del distrito que se apareció durante la pandemia.

El empresario maderero del distrito de Carabayllo Ladi Espinoza se ha ganado el corazón de muchos vecinos del distrito en esta pandemia. Desde el primer día de la cuarentena, cuando había mucha incertidumbre y miedo por lo que estaba sucediendo, él decidió ponerse a ayudar a los que estaban siendo afectados. Es así como inició regalando pescado, cerca de 4 toneladas, a los vecinos que lo necesitaban. Y no solo eso, sino que continuó con el llamado de diversos asentamientos humanos que necesitaban de su apoyo.

AYUDANDO AL PRÓJIMO

Para los que conocen a Ladi Espinoza, saben de su corazón bondadoso con los más necesitados y más aún en su distrito de carabayllo. Su trabajo social no es solamente en esta época de la pandemia, él es conocido por hacer mucha ayuda social desde muchos años atrás. Ahora, sumado a amigos empresarios y jóvenes del distrito continúan llevando no solamente víveres, ollas o cocinas donde más lo necesitan, sino también llevan alegría y esperanza para estas familias que muchas veces no tienen un plato que comer.

MÁS DE 200 OLLAS COMUNES

Actualmente ha colaborado con más de 200 ollas comunes en diversos asentamientos humanos y agrupaciones familiares. Cada una de estas ollas comunes benefician entre 400 a 600 familias. Ayuda que ha sido bien recibida y aplaudida. “Que Dios le de mucha salud a Ladi Espinoza para que siga ayudando a los que necesitamos”, nos señala una vecina que se siente muy agradecida por el empresario Ladi Espinoza.

BRINDANDO AYUDA SOCIAL DESDE EL PRIMER DÍA 1 DE LA CUARENTENA

El buen vecino Ladi Espinoza no dudó desde el primer día de la cuarentena en sumarse con un granito de arena para muchas de las familias afectadas por esta pandemia. Es así que entre sus actividades sociales distribuyo y regaló canastas de víveres, desayunos, almuerzos, etc.

COVID-19: 200 PRUEBAS GRATIS PARA LOS CARABAYLLANOS

Ladi Espinoza, no dudó en gestionar un lote de pruebas rápidas para que vecinos de Carabayllo puedan realizarse una prueba del descarte del Covid-19. Los vecinos se mostraron muy agradecidos porque señalaron que esto era una prueba muy costosa y que les ayudaba de todas maneras en su economía.

OLLAS Y COCINAS PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS

Muchos de los Asentamientos Humanos beneficiados de las ollas comunes y de los diversos desayunos brindados por Ladi Espinoza también fueron beneficiados con ollas y cocinas para que puedan seguir alimentando a cientos de familias que hoy en día necesitan un plato de comida en Carabayllo.

JÓVENES DE CARABAYLLO SE SUMAN AL TRABAJO SOCIAL DE LADI ESPINOZA

El trabajo social constante de Ladi Espinoza ha llevado a que un grupo de jóvenes de su distrito se sumaran a estas actividades sociales con el único fin de ayudar a las familias necesitadas del distrito. Actualmente vienen solicitando donaciones con lo cual pueden ayudar a muchas familias afectadas por la pandemia.

LONCHERAS NUTRITIVAS DAN LA HORA EN CARABAYLLO

Muchos de los niños y familias de Carabayllo ya conocen las famosas loncheritas nutritivas que el buen vecino Ladi Espinoza ha venido repartiendo durante esta cuarentena en diferentes AAHH. Una loncherita que ha robado más de una sonrisa no solamente a niños sino también a familias. Para aplaudir e imitar.

A TENER EN CUENTA

Dicho trabajo social realizado durante la pandemia por Ladi Espinoza, le permitió percatarse que mucha más ayuda podría dar a la población siendo autoridad. Por ello, conociendo la realizad de su distrito más a fondo además de las necesidades de los carabayllanos, esto lo impulso a participar como candidato a la alcaldía de su distrito, donde actualmente representa al partido Alianza Para el Progreso en Carabayllo. Cabe resaltar, que, de todos los candidatos a la alcaldía del distrito, Ladi Espinoza es el único candidato que se lo pudo ver ayudando a la población cuando más lo necesitaban. Por ellos que se ganó el apelativo de “El buen vecino” Ladi Espinoza.