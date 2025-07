Ejemplo de Peruanidad: Percy Rojas, “El ángel de la construcción”

En estas Fiestas Patrias, el nombre de Percy Rojas se alza como un verdadero ejemplo de esfuerzo, perseverancia y amor por el Perú. Un emprendedor nato que, a pesar de las adversidades, convirtió sus sueños en una exitosa empresa al servicio de los más necesitados.

Desde muy pequeño, Percy enfrentó la pobreza extrema. Nacido en Huarmey (provincia de Lima) y criado en Carabayllo, vivió en casas alquiladas y fue testigo de las dificultades que enfrentaba su familia. Desde temprana edad, comprendió el valor del trabajo duro, ayudando a sus padres en la crianza de cerdos mientras soñaba con cambiar su destino.

Aunque aspiraba a estudiar Administración de Empresas, las limitaciones económicas lo obligaron a postergar sus estudios. Aun así, decidió emprender para poder financiar su educación. Su primer intento de negocio no prosperó y solo duró un par de años, pero eso no lo detuvo. Su propósito era firme: sacar adelante a su familia y romper el ciclo de carencias que marcó su infancia.

Después de muchos tropiezos, en septiembre de 2017 fundó la «Inmobiliaria y Constructora Percy Rojas», con un enfoque único: ofrecer viviendas accesibles a las familias peruanas desde tan solo 400 soles mensuales, únicamente presentando el DNI. Hoy, es la única empresa en Lima Norte que brinda esta oportunidad a sectores tradicionalmente excluidos del acceso a una vivienda digna.

Además, Percy creó la Fundación “Uniendo Corazones”, en honor a su madre, con la misión de brindar ayuda a personas en situación de pobreza extrema. Esta labor se realiza tras una evaluación social cuidadosa, reafirmando el compromiso solidario que impulsa su trabajo.

La pandemia representó un duro golpe, paralizando varios de sus proyectos. Sin embargo, hoy la empresa retoma con fuerza y optimismo un ambicioso desarrollo urbanístico: “Residencial Valle Nuevo”, un megaproyecto en Carabayllo que abarca 30 hectáreas y contará con todos los servicios de infraestructura necesarios para una vida digna y segura.

“El camino al éxito nunca es fácil. Muchos fracasan en su primer intento y se dan por vencidos. Pero no debe ser así. Debemos ser perseverantes, trazarnos objetivos y superar cada obstáculo para alcanzar nuestros sueños. Yo soy ejemplo de que los sueños se hacen realidad”, afirma Percy con convicción.

En este 28 de julio, Percy Rojas “ El Angel de la Construcción” envía un mensaje lleno de patriotismo y esperanza a todos los peruanos:

“¡Siéntanse orgullosos de haber nacido en esta tierra maravillosa! ¡Amen al Perú, respeten nuestras raíces y trabajemos todos por un futuro mejor! ¡Felices Fiestas Patrias!”