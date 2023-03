Ejecutivo subirá pensiones de jubilados conforme exigencia de sentencia del TC

En breve se pondrá en marcha la sentencia dada por el Tribunal Constitucional (TC) en torno al reinicio de los pagos del FONAVI. En ese sentido, lo mismo ocurriría con el los jubilados, pues existe un fallo de ese órgano de justicia, que sería acogido por el Ejecutivo, para incrementar las pensiones de los jubilados del DL. 19990.

Un total de 665.746 jubilados se alistan a cobrar pensión de abril

Como se sabe, el 16 de abril del 2019, hace tres años, el TC emitió una sentencia dando un plazo de tres años (que ya se venció en abril último) para que el Gobierno y el Congreso procuren las mejoras de este golpeado sector de la población.

Este pedido, de estricto cumplimiento por parte del Estado peruanos, se acoge a los fundamentos de dicha sentencia de la siguiente manera.

Fundamento 120. “En consecuencia, dado que la pensión mínima no ha sido incrementada desde el 2002, se concluye que existe inactividad por parte del Estado al no garantizar el desarrollo progresivo del derecho a la pensión, por lo que este Tribunal debe disponer que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República incrementen el monto de la pensión mínima de los diferentes regímenes pensionarios, incluido aquel del Decreto Legislativo 19990, en el plazo de 3 años. De no hacerlo en dicho plazo, el Tribunal Constitucional, en la etapa de supervisión de cumplimiento de Sentencias, podrá adoptar las medidas que estime necesario para tal efecto”.

Bajo este concepto se supo que el Ejecutivo viene trabajando los cálculos técnicos a fin de incrementar las pensiones de los jubilados de la ONP tomando en cuenta la recomendación hecha por el TC hace dos años.

CRONOGRAMA DE PAGOS a Jubilados ABRIL 2023

Los jubilados de la ONP comenzarán a cobrar sus pensiones de abril a partir del martes 11, para lo cual mostramos el presente cronograma donde podrás identificar tu fecha de pago.

De esta manera se hará los depósitos bancarios conforme al cronograma de pagos del siguiente mes de las leyes 19990, 18846, 20530, 30003 y N° 26790.

Pueden realizar retiros en bancos, así como agentes bancarios y cajeros automáticos o hacer uso del servicio Pago a Domicilio. Cabe señalar que son 622,307 los pensionistas del Decreto Ley N°19990 que cobrarán sus pensiones.

Leer también [«Comunismo internacional puso a Castillo en el poder»]

Podrán hacer sus retiros no solo en los bancos sino en los cajeros automáticos y agentes bancarios, en el momento que lo deseen.

Para cualquier consulta, pueden llamar a ONP Te escucha al (01) 634 22 22 o comunicarse al WhatsApp 913 232 414. Asimismo, se les recuerda que tienen todos los servicios de la institución están disponibles en onpvirtual.pe.

Aquí el cronograma de pagos:

Decreto Ley Nº 19990:

Tipo de pago: abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú y Scotiabank.

Fecha de pago según primera letra del apellido paterno:

A – C: 11 de abril.

D – L: 12 de abril.

M – Q: 13 de abril.

R – Z: 14 de abril.

Pago a domicilio: del lunes 17 al miércoles 26 de abril

Leer también: