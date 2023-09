EE.UU: Trump arremete contra Biden

Además, Trump ha dedicado una parte significativa de su discurso a intentar ridiculizar a Biden, presentándolo como alguien mentalmente incapaz. Ha utilizado un tono paródico y ha afirmado que Biden no sabía dónde estaba ni lo que estaba diciendo en ciertos momentos. Sin embargo, es importante señalar que estas afirmaciones de Trump han sido objeto de debate y críticas, ya que no se ajustan necesariamente a la realidad y pueden ser interpretadas como ataques políticos más que como evaluaciones objetivas de la capacidad mental de Biden.

Donald Trump también ha dirigido sus críticas hacia el coche eléctrico durante su discurso, lo que es consistente con su posición previa en contra de esta tecnología. Entre las preocupaciones de los trabajadores del sector automotriz se encuentra la posibilidad de que muchas de las nuevas plantas de producción de vehículos eléctricos cuenten con trabajadores no sindicalizados que perciban salarios inferiores a los que se pagan en la industria automotriz tradicional. Esto ha generado temores sobre una posible disminución de los salarios y ha llevado a la demanda de mayor seguridad laboral como parte de sus reivindicaciones.

“Cientos de miles de puestos de trabajo estadounidenses, vuestros puestos de trabajo, se habrán ido para siempre porque el corrupto Joe Biden os está vendiendo, pero no creo que sea él. No creo que él realmente sepa qué diablos está haciendo (…) Yo no le culpo. Pero está rodeado de marxistas radicales de izquierda y locos, fascistas, mala gente. Os están vendiendo a China. Os están vendiendo a los extremistas medioambientales de la izquierda radical. La gente no tiene idea de lo malo que esto va a ser también para el medio ambiente. Vosotros sabéis que esas baterías cuando se deshacen de ellas, un montón de cosas malas suceden con ellas y la excavación de la tierra para hacer esas baterías puede ser muy malo para el medio ambiente”, ha dicho en su discurso.

Durante los casi tres años de mandato del presidente Joe Biden, el empleo en el sector industrial ha experimentado un crecimiento notable, en contraste con la tendencia decreciente que se produjo en la presidencia de Donald Trump. A pesar de las reducciones de impuestos a las empresas y a las rentas más altas que se llevaron a cabo durante la presidencia de Trump, este último se ha presentado en Míchigan y en otros lugares como un “defensor de la clase trabajadora”.