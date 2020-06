Edison Flores: “Me gustaría jugar en España”

No se conforma con la MLS. El atacante peruano Edison Flores dijo sentirse cómodo en la liga de Estados Unidos defendiendo los colores de DC United de Washington. Pero si algún lugar le quita el sueño para continuar su carrera, ese lugar sería la liga española.

“A mí me gusta mucho la liga española, me gusta todo lo que es la liga española porque hay muy buenos equipos y la liga en si está muy competitiva y ya no es solo Barcelona y el Madrid que obviamente son clubes de mucha jerarquía, pero también se suman muchos equipos que están en un buen momento y están creciendo futbolísticamente, y también como club. Me gustaría ir a la liga española. Trato de siempre dar el máximo de mi rendimiento para que ese anhelo se pueda dar”, señaló el popular ‘Orejas’ en UCI Noticias.

De igual manera, Edison Flores lamentó la situación que pasa el equipo femenino de Universitario de Deportes, donde también juega su hermana.

“Yo siempre trato de apoyarla de la mejor manera o darle un empujón en lo que es familia. Yo trato siempre de aconsejarla de la mejor manera y en eso ella y las chicas tienen que seguir el sueño. Han pagado los platos rotos ellas y un grupo más de chicas de otros equipos. Espero se pueda resolver este tema y se pueda volver porque es lo que ellas más quieren y es un sueño para ellas”, sentenció.