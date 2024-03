Dua Lipa entre candidatas de los premios de música Brit

Los premios se entregan este sábado en Londres

Los premios de música Brit Awards 2024 se entregarán este sábado en una ceremonia en el O2 Arena de Londres, con aspirantes como Raye, Dua Lipa, Little Simz, Olivia Dean y Dave.

Se espera que las mujeres dominen la noche más importante de la música británica, liderando las candidaturas de estos galardones.

La ceremonia, que comenzará a las 20.30 GMT, será presidida por la presentadora del programa Love Island, Maya Jama, y las estrellas de radio Clara Amfo y Roman Kemp.

La cantautora británica Raye ha hecho historia al recibir siete candidaturas, la mayor cantidad para un artista en un año, incluido el codiciado premio al álbum del año por My 21st Century Blues.

Las siete candidaturas de Raye suponen un récord para un solista en un año, superando a artistas como Craig David, Gorillaz y Robbie Williams, que tenían seis cada uno en ocasiones anteriores.

Taylor Swift aspira al premio de Artista Internacional del Año, compitiendo con Olivia Rodrigo, Lana del Rey, Asake, Burna Boy, Caroline Polachek, SZA, Kylie Minogue, entre otros, mientras que los Rolling Stones son candidatos al premio de Mejor Alternativa/Acto de Rock.

Las otras candidaturas de Raye corresponden a Artista del Año, Mejor Nuevo Artista, Mejor Pop, dos en la categoría de Mejor Canción con ‘Escapism’ y ‘Prada’, y Mejor Acto R&B.

La lista de aspirantes incluye a artistas como Arlo Parks, Central Cee, Fred, J Hus, Dua Lipa, Olivia Dean, Jessie Ware y Little Simz.

Para el premio Álbum del Año, los nominados son Blur con ‘The Ballad of Darren’, J Hus con ‘Beautiful and Brutal Yard’, Little Simz con ‘No Thank you’, Raye con ‘My 21st Century Blues’ y Young Fathers con ‘Heavy Heavy’.

En la categoría de Canción Internacional del Año figuran Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Peggy Gou, entre otros.

Blink-182 y Gabriels compiten por el premio de Grupo Internacional del Año, junto con Boygenius, Foo Fighters y Paramore.