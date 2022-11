Dos aviones históricos se estrellan en pleno vuelo en exhibición en Texas [VIDEOS]

Dos aviones militares históricos chocaron durante un espectáculo en Dallas, Texas. El accidente ocurrió en la zona del Dallas Executive Airport, a la que rápidamente acudieron más de 40 unidades de las fuerzas policiales y los bomberos.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA, sus siglas en inglés) las naves involucradas son un Boeing B-17 Flying Fortress y un Bell P-63 Kingcobra, que participaban de una demostración durante el Wings Over Dallas Airshow, que suele realizarse en la zona.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas iban a bordo de ambos aviones, así como el número de heridos o víctimas fatales. Según agregó el comunicado de la FAA, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) será la encargada de continuar con la investigación.

Los impactantes videos muestran cómo una de las aeronaves se cruza en la trayectoria de la otra. Enseguida, una nube negra se generó en el lugar y las piezas comenzaron a desprenderse en el aire y cayeron sobre la ruta 67 en Red Bird, por lo que -incluso- quienes circulaban por la zona fueron alertados de posibles restos en la vía.

Anthony Montoya, de 27 años, se encontraba en el evento con un amigo cuando el avión de combate P-63 chocó al bombardero B-17, partiendo su parte trasera por la mitad. “Cayeron al suelo y estallaron en llamas”, contó a The Washington Post el joven, que se encontraba a unos 500 metros del accidente. “La gente estaba conmocionada. Había personas llorando, abrazándose, visiblemente alteradas”.

Kris Truskey, de 43 años, que estaba cerca de la terminal principal del aeropuerto con su marido y su hijo también detalló al Post que vio la cola del B-17 “cortarse” antes de la caída en picada y transformarse en “una bola de fuego”.

EL ESPECTÁCULO

La multitud tardó en darse cuenta de que no era parte del espectáculo, dijo Mollie Brock, de 25 años. “Todos lo vimos, pero todos tardamos unos segundos en entender que era un accidente”.

Ella y su marido estaban sentados a unos 30 metros de la pista durante el show. Un grupo de aviones P-63 había estado escoltando al B-17, dijo, mientras estallaban fuegos artificiales que simulaban bombas.

El B-17, un inmenso bombardero cuatrimotor, fue una piedra angular del poderío aéreo estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. El Kingcobra, un avión de combate estadounidense, fue utilizado principalmente por las fuerzas soviéticas durante la guerra.

Leer también [Más de 5,000 mercenarios polacos luchan contra Rusia]

La mayoría de los B-17 fueron desechados al final de la Segunda Guerra Mundial y hoy en día sólo quedan unos pocos, que se exhiben principalmente en museos y ferias aéreas.

El Boeing formaba parte de la colección de la Fuerza Aérea Conmemorativa, apodada “Texas Raiders”, y era uno de los nueve aún existentes en condiciones de volar. El P-63 es un modelo un tanto más raro del que existen todavía unas 14 unidades -y sólo cuatro en condiciones de volar, incluido uno propiedad de la Fuerza Aérea Conmemorativa.

El Wings Over Dallas es un espectáculo aéreo que organiza la Fuerza Aérea Conmemorativa (CAF), una entidad destinada a preservar las naves de la Segunda Guerra Mundial, que están estacionadas en el aeropuerto Red Bird. El espectáculo estaba programado del 11 al 13 de noviembre, fin de semana del Día de los Veteranos, y los invitados iban a ver más de 40 aviones de la Segunda Guerra Mundial.

Hank Coates, presidente de la CAF, informó que ya comenzaron a ofrecer apoyo a las familias de los miembros de la tripulación implicados en el desastre, así como a los testigos, incluyendo asesoramiento emocional. No confirmó la cifra de víctimas, pero sí dijo que el B-17 solía llevar entre cuatro y cinco tripulantes, mientras que el P-63 tenía un asiento sólo para el piloto.

Los pilotos del espectáculo aéreo eran voluntarios que completaron un estricto proceso de formación, aseguró Coates. Muchos de ellos, agregó, tienen experiencia en el pilotaje de aerolíneas o del ejército. “Se trata de gente muy bien formada que lleva mucho tiempo haciéndolo”

LAS INVESTIGACIONES

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) iniciaron las investigaciones y es posible que los informes preliminares salgan a la luz en los próximos días.

El gobernador de Dallas, Eric Johnson, escribió un mensaje en su cuenta de Twitter: “Hemos tenido una terrible tragedia en nuestra ciudad hoy durante una exhibición aérea. Muchos detalles siguen siendo desconocidos o no confirmados en este momento”.

La seguridad en los espectáculos aéreos -sobre todo en el caso de los aviones militares más antiguos- ha sido una preocupación durante años. En 2011, 11 personas murieron en Reno, Nevada, cuando un P-51 Mustang se estrelló contra los espectadores. En 2019, un bombardero se estrelló en Hartford (Connecticut), matando a siete personas. La NTSB dijo entonces que había investigado 21 accidentes desde 1982 que involucraban bombarderos de la era de la Segunda Guerra Mundial, con un resultado de 23 muertes.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022