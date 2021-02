Dónde encontrar las mejores comparativas de casinos online

“¡Atención, últimas bolas!” momento, momento dice usted y va corriendo para apostar.

“¡No fume! salvo en zonas habilitadas. Ayude al casino a cumplir la ley; evite la combustión”, referencia un ploteo en la pared.

Normas de vestimenta. Manual de etiqueta adecuada para ingresar a un casino: he estado en algunos donde era obligatorio usar saco. “¿Y la corbata?” No tengo, señor. ¿Dónde puedo conseguir una? “Aquí mismo”. “Damos en alquiler las corbatas”. Pero… tengo una remera lisa con cuello duro. Parezco un pingüino si me coloco corbata. “No importa señor, es un local de corte clásico y procuramos crear un ambiente elegante”. “Cruce enfrente. Verá otro que incluye discoteca y bares de copas enfocado a un público más informal”.

“Prohibido sacar fotografías y filmar videos”, exclama una voz desde un altoparlante. Por ejemplo, usted se para atrás de un amigo que juega Blackjack, saca foto de las cartas y se la manda a otro amigo suyo que juega en la misma mesa… es trampa. Además, reflexiona alguien cerca, “¿se acuerda del caso del hacker en el Crown Casino de Melbourne año 2013? ¡Mucho cuidado con los piratas informáticos!”.

O sea, ¿yo no puedo filmar, pero estoy siendo filmado por la vigilancia interna del casino mientras mi señora piensa que estoy en el trabajo? “Sí, mire. Está saliendo allá en la pantalla gigante”. “Le digo más. Es probable que sepan cuánto dinero trae usted en su billetera”.

“Buen amigo, espero que usted me dé suerte. Estuve en aquélla mesa y me fue mal. Mejor dicho, desde que el hombre de gafas de allá llegó me empezó a ir mal. Compré más fichas y no quiero perderlas nuevamente”. “¡Quédese cerca mío y acompáñeme a la mesa de Punto y Banca luego, por favor!”.

“No se permiten abrazos a compañeros de mesa, ¿sabe señor?”. “Una vez me ocurrió con un grupo de amigos. Festejamos ruidosamente tras ganar un pleno. Gritamos como un gol”.

“No apoye bolsos ni chaquetas ni bebidas sobre la mesa de juego; para eso tiene el guardarropa”.

Debo mirar la ficha bien antes de apostar. El otro día terminé apostando más soles peruanos de la cuenta. ¡Cuidado!

Estas son anécdotas que podrían evitarse con nuestros casinos online de Perú.

Tres conceptos claves sobre los bonos de casinos

Depósito inicial: es la cantidad a depositar para acceder al bono. Generalmente hay un depósito mínimo, que acostumbra a coincidir con el depósito mínimo permitido en la casa de apuestas, y un monto máximo. Si superas la carga de saldo máxima puedes acceder igualmente al bono. Bono de bienvenida: es el dinero adicional que nos ofrece la casa de apuestas. Puede ser en forma de bono, freebets o apuesta segura, y está sujeto a un rollover. Rollover: es la cantidad de veces que hay que apostar el dinero del bono para convertir tanto el bono como sus ganancias en saldo real y retirable. Suele haber un plazo de tiempo para cumplirlo. También nos podemos referir al rollover como rotación del bono o playthrough.

Antes de registrarnos en un casino oline es recomendable fijarnos en el bono de bienvenida que ofrece sus nuevos usuarios.