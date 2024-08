“Dina, ten humanidad con los pensionistas”

JORGE SALAZAR, DIRIGENTE DE ADEPP, PIDE CREAR UN CREAR UN IMPUESTO SOLIDARIA PARA AUMENTOS

Por: Pablo Boggiano B.

El pasado lunes 26 de agosto “Día del Adulto Mayor” se cumplió una año de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, se comprometió con los jubilados a

aumentar sus pensiones mínimas en 100 soles, aumento que hasta ahora no se ha hecho efectivo. Por tal motivo, los gremios que conforman la Coordinadora Nacional de Pensionistas del Perú (CONAPEP) remitieron un oficio a la mandataria solicitando ser recibidos en el despacho presidencial. Para Jorge Salazar Asencios, Presidente de ADEPP (Asociación de Defensa y Protección de los Pensionistas del Perú), el gobierno debería crear un impuesto de contribución solidaria e incluirlo en el Presupuesto de la República para evitar que los adultos mayores sigan año a año pidiendo un incremento pensionario y que de una vez el gobierno empiece a reducir la deuda social que se tiene con los jubilados.

CONAPEP envió un oficio a presidenta Dina Boluarte ¿Qué respuesta ha habido?

30 días útiles tiene que pasar desde que has presentado el documento en su despacho para que puedas saber qué atención le van a dar. Entonces, nosotros, con la debida anticipación, más o menos dos semanas, le hemos pedido la reunión ya que es Día del Adulto Mayor y pensamos que iba a tener la cortesía de recibirnos en esta fecha tan significativa, lamentablemente este es el trato que tenemos. Ya estamos planificando algunas acciones de lucha más efectivas que vamos a tomar. Si no lo contestan en ese lapso que ellos dicen, lo habrán archivado seguro, tengo que pensar como tantos documentos que reciben de los pensionistas terminen en un cajón archivados. Teníamos la esperanza de que al menos hoy no se dé ese trato, ha debido de tener la cortesía de recibirnos, pero no lo ha hecho pues, no lo ha hecho, estamos en el Perú lamentablemente y en esta era tan cruel que le ha tocado vivir a los pensionistas.

¿Tan difícil le resulta al gobierno aumentar los 100 soles prometidos?

Ese ofrecimiento se hizo el año pasado, se entiende que lo iba a cumplir y no lo ha cumplido, siquiera a finales del 2023 debió consignar una partida que permita dar ese incremento, pero no lo ha hecho. Por eso ahora se va elaborar el presupuesto del año 2025, igualito en el proyecto no hay ninguna disponibilidad para dar incremento de pensiones, entonces entendemos que no hay una voluntad.

El anterior ministro de Economía, Alex Contreras, había “amarrado” este aumento a la reforma del sistema previsional. Con el actual ministro José Arista parece que sucederá lo mismo y con una reforma del sistema previsional Prácticamente definida.

El ministro de economía y Finanzas dio unas declaraciones en el sentido de que el incremento de pensiones estaría amarrado a la Remuneración Mínima Vital (RMV), pero lo que se está tratando solamente es el incremento de la RMV que no sabemos cuánto van a subir, pero no se preocupan de la pensión mínima. Fíjese, la pensión mínima se ha devaluado una barbaridad, antes la pensión mínima con el sueldo mínimo vital marchaban igual porque esa era la remuneración mínima que sirve pues para poderse alimentar. Entonces remuneración mínima con pensión mínima andaban juntos, hoy la pensión mínima de los pensionistas es 500 soles y el sueldo mínimo vital es 1,025, entonces se da cuenta que su poder adquisitivo se ha perdido, se ha perdido casi un 80% de capacidad de compra y eso es un crimen que tiene que ser entendido, pero no se entiende.

Leer también [Cronograma de pagos septiembre 2024: Pensión para más de 600,000 jubilados de Ley 19990]

“QUE NOS DEN EL 1% DEL PRESUPUESTO ANUAL”

Este defecto de años no se ha podido corregir, ¿cómo podemos resolver este tema de manera vertical, radical, como equiparamos pensiones miserables de 500 soles a una RMV?

Todo tiene un costo, nuestra constitución tiene un artículo que establece que las pensiones tienen que ser reajustadas regularmente para mantener su poder adquisitivo, pero se hará de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y todos los años argumentan que no hay disponibilidad presupuestal.

Entonces, nosotros le hemos planteado al gobierno que para superar ese problema, cree una contribución solidaria aplicada al presupuesto nacional de un porcentaje que puede ser del 1% o 1½ % del presupuesto nacional para que todos los años no estemos rogando a una disponibilidad presupuestal, si no que ya esté, o sea de oficio. Eso es lo que hemos pedido, eso queríamos conversar con la presidenta, queríamos decirle que dejen un recuerdo histórico así como es la “Pensión 65” o “Beca 18” que dejó Humala más o menos, así queremos, que la recordemos por algo pero no entiende esta mujer, no entiende.

Vuelven a estar los jubilados contra el tiempo, en noviembre se vuelve a debatir el presupuesto para el 2025, quedan aproximadamente 2 meses, ¿cómo hacemos para incluir las partidas pensionarias?

Seguiremos presionando a la presidenta de la República para que nos consideren en el presupuesto, con una partida o recojan nuestra sugerencia: que se cree un impuesto de contribución solidaria que permita pagar la deuda social que le tienen a los pensionistas. El gobierno le tiene una enorme deuda a los pensionistas y eso se cuantifica mirando en cuánto se perdió el poder adquisitivo de los pensionistas después de la jubilación. Seguiremos haciendo presión, esto no va a quedar acá, tomaremos otros acuerdos que serán solicitados en su momento y que este gobierno antes de retirarse tenga siquiera algo de humanidad con relación a este problema.