Dina Boluarte: «Yo no oculto a delincuentes»

Tras su mensaje a la Nación, Dina Boluarte, mencionó que el “morbo” creado en torno al denominado caso “Cofre Presidencial”, tiene como fin “desestabilizar el Gobierno”.

La presidenta de la República, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la nación en donde se pronunció respecto al presunto encubrimiento en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, con la ayuda del vehículo presidencial.

Ante ello, la mandataria, quien se encontraba acompañada de su Gabinete Ministerial, mencionó «yo no oculto a delincuentes«, ni usa los bienes estatales “para encubrir personas buscadas por la justicia”.

“Si me he mantenido en silencio frente a los medios de comunicación ha sido para cautelar mi privacidad”, mencionó. Sin embargo, indicó que el “morbo” creado sobre el denominado caso “Cofre presidencial”, “no puede perpetuarse en el tiempo”.

Del mismo modo, mencionó que los “escenarios hipotéticos y leyendas mediáticas” sobre este tema tiene como propósito “desestabilizar el Gobierno y construir falsas e inexistentes vacancias”. “Es penoso advertir que estas leyendas mediáticas son acogidas por el Ministerio Público para crear historietas para sus carpetas fiscales”, precisó.