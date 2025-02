Dina Boluarte: «solamente queda unirnos en un solo corazón»

La presidenta Dina Boluarte, se pronunció tras una reunión de emergencia en Chorrillos, solicitando una revisión urgente de los puentes dañados.

Tras cinco días de ausencia durante las graves emergencias por lluvias que enfrenta el Perú, la presidenta de la República, Dina Boluarte, reapareció de manera pública. Asimismo, la mandataria lideró una reunión multisectorial en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en Chorrillos, junto al presidente del Consejo de ministros, Gustavo Adrianzén, y otras autoridades.

Ante su intervención, la presidenta destacó la urgencia de la situación que atraviesa el país debido a las intensas precipitaciones, precisando que esta crisis solo se puede superar mediante de la unidad.

“Solo de esta manera, informándonos en vivo y en directo, in situ, mirando las imágenes, podemos entender cuánto falta por atender en nuestro país. Y aquí necesitamos la unidad de todos. Viendo las imágenes, deben ver que no hay tiempo para odios, no hay tiempo para desunión ni rencores. Aquí solamente queda unirnos en un solo corazón, ponerle punche y apostar por la tranquilidad de nuestras hermanas, de nuestros hermanos y de todo el Perú. Aquí unidos ganamos todos, y desunidos, perdemos todos”.

Sin embargo, en la reunión multisectorial de emergencia, el jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, detalló las cifras de los daños reportados por el Instituto Nacional de Defensa Civil, entre el mes de diciembre del 2024, y la primera quincena del mes de febrero, que incluyen más de de 1,600 emergencias por lluvias, 6499 damnificados, 39 víctimas fatales y 9 personas desaparecidas.