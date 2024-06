Dina Boluarte no pudo hablar en inglés con estudiantes de un colegio en San Luis

En la inauguración del colegio, un estudiante expresó su agradecimiento a la presidenta en inglés, pero Boluarte no pudo responder en el mismo idioma

El lunes 10 de junio, la presidenta Dina Boluarte realizó una visita al distrito de San Luis para la ceremonia oficial de entrega de la Institución Educativa San Juan Macías. Durante este evento, que contó con la presencia de estudiantes y autoridades locales, se destacó un momento especial cuando el estudiante Eduardo, como parte de su participación en el taller de inglés, expresó su gratitud a la mandataria en dicho idioma.

En compañía del ministro de Educación, Morgan Quero, la presidenta trató de responder al gesto en inglés. Después de varios intentos fallidos, decidió dirigirse en español, diciendo: “I’m… a todos ustedes los felicito, quería decirlo en inglés, pero todavía tengo que seguir estudiando”. Esta situación provocó risas y aplausos entre los presentes.

Boluarte compartió una anécdota de su época estudiantil, recordando a su profesor de inglés, quien era un médico temporalmente asignado para cubrir ese rol. “Tienen su salón, estudien. Yo me voy muy contenta, muy feliz. En mi colegio, mi profesor de inglés era un reemplazante y no pudimos pasar del ‘verbo to be’. Thank you so much”, comentó la mandataria.

Esta semana, como parte de su agenda, la mandataria está visitando varios colegios bicentenarios para inaugurar nuevas instituciones educativas. En Lima, se han inaugurado tres Escuelas Bicentenario, sumando un total de siete en lo que va del año 2024.

Con una inversión de 77 millones de soles, el colegio San Juan Macías fue construido en un lapso de nueve meses. Dispone de 23 aulas equipadas con laptops y pantallas interactivas, así como talleres creativos, bibliotecas y un laboratorio.

La mandataria anunció que los estudiantes de secundaria que asistan al recién inaugurado colegio recibirán formación técnica en diversas áreas, como informática, manufactura, impresión 3D, bordado industrial, torno de madera y electrónica. Esta formación tiene como objetivo preparar a los jóvenes para el mercado laboral y promover el desarrollo de habilidades prácticas desde una etapa temprana.

Con una inversión total de 352 millones de soles, el Gobierno ha inaugurado hasta ahora Escuelas Bicentenario en Los Olivos, Comas, El Agustino, Lima Cercado, La Molina y Chorrillos.

