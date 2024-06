¿Cómo saber si el celular de segunda mano es robado?

SI VAS A COMPRAR UNO ‘USADITO’, VERIFICA PRIMERO ESTO PARA QUE NO TE LO BLOQUEEN

La compra de un celular supone una inversión importante de dinero, pues se busca un equipo con las mejores prestaciones, a la vanguardia de la tecnología y con una vida útil a la que se pueda sacar provecho. Es por ello que, para garantizar todos estos atributos, se recomienda la adquisición de los aparatos, nuevos o de segunda mano, en comercios formales.

Además, de esa forma se asegura que el equipo celular no sea bloqueado a futuro por alguna empresa operadora y se elimina la posibilidad de que la línea móvil sea suspendida al vincularse a un terminal con IMEI inválido, medida dispuesta hace tiempo por el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). Si vas a comprar uno ‘usadito’, El Men te enseña cómo verificarlo.

¿Qué es un IMEI inválido?

El IMEI (Identidad Internacional de Equipo Móvil, por sus siglas en inglés) es un código o serie electrónica de 15 dígitos que identifica al teléfono celular a nivel mundial y es otorgado por la asociación mundial de operadores y proveedores de comunicaciones móviles (GSMA, por sus siglas en inglés). El IMEI está grabado tanto de manera física (contenedor de la batería, carcasa o en la parte posterior del celular) como lógico (sistema) del equipo y se obtiene marcando en el teléfono *#06#. Si este código numérico no figura en la lista de la GSMA, se denomina IMEI inválido. También cuando el código está ausente o incompleto.

¿Qué es un celular con el IMEI “reflasheado”?

Un celular con IMEI “reflasheado” es aquel aparato en el que se ha alterado el IMEI -en más de una oportunidad- para que el equipo continúe operando. Esa variación genera que el IMEI físico no coincida con el IMEI lógico, grabado en el sistema de dicho equipo.

Pero antes que nada deberás saber cuál es el código que el Sistema Internacional de Identidad de Telefonía Celular (IMEI, por sus siglas en inglés) adjudicó al smartphone en cuestión, conocido simplemente como código IMEI. Es un número único que identifica a cada uno de los terminales del mercado que utilizan tecnologías GSM y UMTS, compuesto por 14 o 15 caracteres.

Marca el *#06# y sal de dudas

Lo puedes encontrar en una etiqueta blanca debajo de la batería del dispositivo o en la caja original, ya que en muchos casos los fabricantes suelen colocar allí una pegatina con este código. Si no lo hallas, puedes obtenerlo marcando *#06# en el teléfono. Inmediatamente te aparecerá en pantalla.

Con ese identificativo en la mano ya puedes comprobar si el teléfono inteligente en cuestión fue robado o no. Si el smartphone que compraste es un iPhone, la propia compañía te ofrecerá la solución. Y es que hace unos meses Apple lanzó un servicio online para averiguarlo. Este servicio lo encontrarás en la web oficial de iCloud. Y con introducir el código IMEI y el número de serie, te permitirá saber si el teléfono está bloqueado o no.

Si en el servicio de Apple es iPhone aparece bloqueado, sospecha. Y este dato tiene mucho que decir sobre el origen del dispositivo. Generalmente cuando a alguien le roban su iPhone lo bloquea remotamente. Así que si el servicio de Apple te dice que el celular que consultaste está bloqueado es muy probable que fuera robado.

En caso de que el vendedor sea su legítimo dueño no debería tener problemas para desbloquearlo. Si no puede, es más que probable que no lo adquiriese por la vía legal.

Leer también [Instagram: inteligencia artificial protegerá a menores de contenido sexual]

Haz esto si compras un Android

Y si el teléfono no es un iPhone sino un Android, también existen herramientas en internet para verificar su origen. En la página web de International Numbering Plans puedes comprobar a qué dispositivo corresponde un IMEI concreto y cuáles son todas sus características, como también lo puedes hacer en www.imei.org

¿Cómo verificar si el IMEI de mi equipo fue reportado como sustraído o perdido?

Para ello, se puede acceder a CONSULTA IMEI del OSIPTEL, un aplicativo virtual que facilita las consultas en línea de ese código, al que se accede a través del enlace: https://www.osiptel.gob.pe/sistemas/sigem.html.

Luego, puedes solicitar la reactivación del servicio suspendido

En caso una línea móvil resulte suspendida a consecuencia de esta medida, se puede solicitar la reactivación del servicio hasta 30 días calendario después de la suspensión.

Los usuarios deberán acercarse, con un equipo móvil con IMEI válido, a los centros de atención de cada operadora. En el local deberá completar y firmar una declaración jurada de compromiso y también se hará una inspección física al equipo móvil por parte del personal de atención al cliente.

Si a pesar de este trámite se vuelve a utilizar un celular con IMEI inválido, la operadora le dará de baja a la línea telefónica de manera permanente y se perderá el número telefónico.