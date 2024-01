Dina Boluarte no denunciaría a quienes la agredieron, según el ministro de Justicia

El titular de Justicia adelantó que la presidenta solicitará el archivamiento de la investigación contra Ruth Bárcena e Ilaria Aime

Ante la división generada por la investigación del ataque a la presidenta Dina Boluarte, perpetrado por familiares de fallecidos en protestas contra su gobierno, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, propuso archivar el caso.

“Si bien es cierto a estas dos personas se les ha abierto investigación, yo he conversado con la presidenta y, a pesar de que muchos dicen que ha sido un tentado, ella va a pedir que la investigación no continúe”, declaró en entrevista a un medio local.

“Ella se conduele con estas personas, consideramos que esto no debe llegar a mayores y debe ser un incidente”, agregó.

Cabe mencionar que las opiniones de las personas señaladas, como Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de Víctimas y Heridos del 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, y Ilaria Aime, madre que perdió a su hijo en el mismo incidente, difieren considerablemente.

En conversaciones con los medios, ambas expresaron su versión de los hechos y criticaron que la presidenta Dina Boluarte se haya reído al preguntarle sobre las 10 personas fallecidas en la región.

Declaraciones de las implicadas

“Me indignaba porque cuando llegó, nosotros hemos esperado tranquilos que pida perdón, al menos que pronuncie a los fallecidos, pero se reía de nosotros cuando gritábamos o pedíamos que nos escuche. Nos miraba a la cara y se reía, y encima la han vestido con vestimenta ayacuchana para tirar caramelos; con una rabia yo estaba, pero no era la intención pegarle, solo queríamos que nos escuche”, declaró Aime, quien jaló el cabello de la alta autoridad.

Bárcena también criticó la reacción de la presidenta, afirmando que “se reía en mi cara cuando le pedía justicia por mi esposo”. Aseguró que se presentó ante las autoridades policiales para colaborar en las investigaciones.

“Voy a colaborar, yo no me voy a escapar porque yo no he matado a nadie, no he asesinado como ellos han hecho con mis familiares. Yo le dije acá estoy, exijo justicia por mi esposo, eso es lo que hice cuando la agarré de la blusa”, declaró al medio mencionado.