Dina Boluarte mantiene una “amistad personal” con Wilfredo Oscorima

El abogado de Oscorima confirmó que efectivamente el gobernador de Ayacucho “regaló” el Rolex a la presidenta

Durante la conferencia de prensa tras declarar frente a fiscalía por el caso ‘Rolex’, la presidenta Dina Boluarte se refirió a Wilfredo Oscorima como un “amigo personal”.

La mandataria llenó de elegios al gobernador regional de Ayacucho por su papel en la “defensa de la democracia” durante las movilizaciones sociales en los primeros meses de su gobierno.

Boluarte admitió que los relojes Rolex fueron un préstamo de Oscorima y reconoció que fue un error no declararlos. Sin embargo, argumentó que no constituye un delito al no ser de su propiedad.

La presidenta pidió a los fiscales que sean más cuidadosos y cesen las filtraciones en su caso. Además, instó a dejar atrás el asunto y enfocarse en temas más relevantes.

Dina Boluarte declaró ante la Fiscalía

Boluarte declaró por más de cinco horas en la Fiscalía de la Nación sobre el origen de los relojes Rolex y otras joyas que ha utilizado en eventos oficiales, como parte de la investigación preliminar por presunto enriquecimiento ilícito.

Mientras tanto, un equipo de fiscales realizó una diligencia fiscal en las oficinas del Despacho Presidencial en Palacio de Gobierno en relación al caso Gasoducto Sur Peruano del periodo de gobierno de Ollanta Humala.