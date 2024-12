Dina Boluarte desafía encuestas que la desaprueban: “Pónganme cero, así nos vamos a penales”

La mandataria cuestiona nuevamente a las encuestadoras y asegura que no cederá ante presiones para mejorar sus cifras de aprobación.

La presidenta Dina Boluarte, en medio de un evento en el distrito de Carabayllo, arremetió contra las encuestadoras que registran su aprobación en mínimos históricos. Según la última medición, Boluarte cuenta con solo un 3% de respaldo ciudadano, un dato que la mandataria enfrentó con ironía y críticas directas.

“A los que me califican con un 3% de aprobación, les digo: pónganme de una vez 0, así estamos empatados y nos vamos a penales”, manifestó Boluarte con tono sarcástico. Además, denunció que ciertas encuestadoras habrían intentado negociar con su gobierno para mejorar su imagen pública. “Nos tocaron la puerta diciendo: ‘denos algo y subimos dos puntos’. Les respondí que no les daré ni un sol para eso”, afirmó.

Boluarte también minimizó la importancia de las cifras y aseguró estar enfocada en proyectos de desarrollo para el país. “Los números no me preocupan, no soy buena en matemáticas. Estoy trabajando junto a los alcaldes en proyectos de inversión que realmente beneficien a la población”, comentó la jefa de Estado.

Lee también:

Recurrentes críticas hacia las encuestas

No es la primera vez que la mandataria desestima los resultados de las encuestadoras. En un reciente evento en Chalhuanca, Apurímac, Boluarte calificó las cifras como poco representativas de la realidad. “Cuando dicen que tengo un 3% de aprobación, solo sonrío y digo: ‘Señor, perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan’”, señaló ante un reducido público local.

Durante su discurso, la presidenta resaltó su conexión con las comunidades de su región natal y reafirmó su compromiso con el desarrollo del país. Sin embargo, evitó referirse a temas polémicos, como las acusaciones contra su hermano, investigado como presunto líder de una red criminal.

Boluarte concluyó su intervención con un mensaje optimista: “Al Perú le decimos que no nos achicamos ante los desafíos. Seguimos adelante con coraje, porque llevamos la sangre rebelde de los apurimeños”.

Mientras tanto, los niveles de desaprobación hacia su gobierno, cercanos al 95%, siguen siendo motivo de análisis y críticas en el ámbito político y social.