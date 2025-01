Dina Boluarte culpa a Pedro Castillo por recesión económica

Dina Boluarte atribuyó la crisis económica a la falta de liderazgo de Pedro Castillo y resaltó su enfoque en soluciones concretas.

La presidenta Dina Boluarte aseguró que la recesión económica de 2023 fue resultado directo de la gestión de Pedro Castillo, calificándola de ineficiente e inactiva.

Durante su discurso del jueves 16 de enero, Boluarte enfatizó que recibió «un país quebrado» tras un año y cinco meses de inacción. «Todos sabemos que el año 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es mi responsabilidad», declaró.

Deslinde de responsabilidades

Aunque fue vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante el gobierno de Castillo, Boluarte afirmó que no tenía control sobre las decisiones clave. «Ustedes me dirán: ‘Pero usted, presidenta, era parte de ese gobierno.’ (…) ¿Qué puedo hacer si el presidente no escucha?», señaló, subrayando la falta de atención de Castillo a las advertencias recibidas.

Boluarte rechazó cualquier conexión entre su administración y el régimen anterior, destacando su enfoque en resultados concretos. “Mi prioridad son los hechos, no las palabras”, afirmó.

Contexto y acompañamiento gubernamental

En el acto, Boluarte estuvo acompañada por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, quien subrayó la importancia de un nuevo puente para mejorar la conectividad regional.

El gobierno actual busca distanciarse del legado de Pedro Castillo, resaltando las consecuencias económicas negativas de su administración y estableciendo una nueva dirección enfocada en el progreso.