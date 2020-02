Diego niega a Leslie Shaw

La niega. El cantante Diego Val, volvió a referirse de la relación que tuvo con la artista Leslie Shaw y señalo que nunca fue su ex.

“No es ni mi ex. Para mí una ex, es una mujer a la que tengo respeto de años. Leslie fue alguien con la que tuve algo bonito por algunos meses, la pasamos chévere“, señaló Diego para ‘Mujeres al Mando’.

Tras la nueva relación que estaría manteniendo Leslie Shaw con el reconocido tatuador Stefano Alcántara, el cantante aseguró que no tiene ningún problema con la intérprete de “La Faldita”, que el problema es estrictamente con el tatuador, con quien espera hablar en algún futuro.

“Si yo tuve una situación incómoda o complicada es por Stefano, no por Leslie. Un día me lo encontraré y hablaremos cara a cara”, finalizó.