Diego Churín admite autocrítica: «Me voy con un sin sabor»

El delantero argentino Diego Churín valoró la pasión de la hinchada, aunque lamentó no mostrar su mejor versión en el partido ante Panamá.

La Noche Crema en el Estadio Monumental fue inolvidable para los hinchas de Universitario. El equipo venció 2-1 a Panamá y presentó su plantel con gran entusiasmo. Sin embargo, el delantero argentino Diego Churín expresó sensaciones mixtas tras el evento.

En rueda de prensa, Churín destacó el impresionante apoyo de los hinchas, pero no ocultó su insatisfacción personal. Confesó que su desempeño no cumplió con sus expectativas al no marcar gol.

«No sé si lo hice tan bien, hoy me voy con un sabor, pero acá lo importante es el grupo, que el equipo haya ganado y que se le haya dado el triunfo a esta hinchada maravillosa. Soy autocrítico y así como soy autocrítico, Me gusta trabajar» , declaró el jugador de 35 años.

Un rendimiento por mejorar

Churín comparó su actuación ante Panamá con los amistosos anteriores y reconoció que no se sintió al 100%. «En lo personal, me sentí un poco mejor en Colombia. Hoy tal vez entrando sentí el trajín del partido, pero lo importante es el triunfo del equipo» , aseguró.

El atacante también mencionó que trabajará para corregir errores y contribuir más al equipo en futuros compromisos.

Elogios a la afición crema

A pesar de su autocrítica, Churín no dejó de alabar la pasión y el compromiso de los hinchas de Universitario. «Sensaciones más que satisfactorias, estar aquí en este club no deja de sorprender. La convocatoria, todo lo que tienen, ver esta gente acá amontonada, es algo maravilloso» , afirmó.

El delantero cerró sus declaraciones esperando que el club mantenga la buena racha y siga cosechando éxitos en la temporada.