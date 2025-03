Delia Espinoza: «Nosotros no autorizamos allanamientos»

La Fiscal de la Nación, remarcó que su institución solo realiza requerimientos y le recordó al titular del Mininter que es el juez quien decide o no si se ejecutan las medidas.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, aseguró que el ministro de Interior, Juan José Santiváñez, debería expresar sus quejas por el allanamiento de su vivienda al juez que autorizó esa medida y no a ella.

«Tendría que reclamarle al juez que autorizó el allanamiento y que accedió a nuestro requerimiento. Nosotros no autorizamos allanamientos. No decidimos si acudimos a una casa, eso no se hace, nosotros postulamos un pedido con elementos y sustentos al juez, quien evalúa si ello es atendible o necesario para llevar adelante el allanamiento. La crítica es válida, pero no es ilegal«, mencionó tras un medio de prensa.

Del mismo modo, Espinoza indicó que el pedido de impedimento para la salida del país contra Santiváñez, es algo que verá el Poder Judicial y es solo una medida cauteral. Sin embargo, saludó que el ministro mencionó que acatará la decisión sea cual sea.

«Todos los argumentos (a favor y en contra del pedido) son bien recibidos y eso se discutirá (en la audiencia). Nosotros tenemos una estrategia, solicitamos y si no es correcto (este requerimiento) el juez rechazará y nosotros no nos vamos a molestar”, indicó.