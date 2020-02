“De patitas a la calle” la cinta peruana más esperada

Una historia de mucha aventura y emociones es lo que trae Star Films con la nueva cinta familiar “De Patitas a la Calle”, que se estrena este 27 de febrero en todas las salas nacionales. Esta nueva producción se convierte en la primera cinta peruana protagonizada por animales lleva un gran mensaje para el público en general: el cuidado del medio ambiente y el buen trato a las mascotas.

En algunas escenas de la película los perros son quienes reprochan a los humanos el mal uso de la energía, el derroche de agua, y a quienes tiran papeles al piso. El mensaje más positivo de esta historia es que los animales no son juguetes, si no nuestros hermanos menores y hasta nos dan tips para adoptar una mascota y no comprarla.

En esta película participa un elenco de lujo como Pietro Sibille, Stephanie Orúe, Airam Galliani, Titi Plaza, Junior Silva, Carlos Casella y Nico Ames, quienes darán vida a personajes que tendrán que interactuar con las mascotas creando escenas muy tiernas.