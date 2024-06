Danny Rosales se hizo la vasectomía para ya no tener más hijos

Durante la entrevista, el cómico reveló detalles de su vida que lo marcaron de por vida

El cómico peruano Danny Rosales reveló en una reciente entrevista que se sometió a una vasectomía hace algunos meses, indicando que ya no desea tener más hijos y que está disfrutando de su vida de soltero.

Con 45 años, Danny afirmó que está contento con sus tres hijos y no planea formar otra familia. Además, explicó sus razones para hacérselo: “Yo le he cerrado las puertas al amor, tengo 45 años y ya no puedo tener más hijos porque me hice la vasectomía. Tengo tres hijos, soy feliz con ellos y no pienso rehacer mi vida con otra persona, es complicado a mi edad formar otra familia, a mí me gusta estar soltero, llegar a mi departamento y tener tranquilidad”.

“Con la madre de mis hijos nos llevamos bien, somos buenos amigos, la amo como madre de mis hijos, no como pareja. La respeto mucho y siempre la voy a cuidar en todos los aspectos. Además, por eso cuido mucho mi imagen porque sé que puedo afectarla a ella y mis hijos”, agregó

‘El narizón Danny’ confiesa maltrato

Danny también compartió su dolorosa experiencia de maltrato laboral durante su tiempo en el programa “Recargados de Risa”. En una entrevista, detalló las humillaciones que sufrió por parte de uno de los productores: “Había un grupito que se había formado, cuando un director te agarra cólera, sabes lo que hace, ¿no? Empezó la temporada, agarro mi libreto, y de lo que tenía 3, 4, 5 párrafos decía Danny Hola y chau, me comenzó a congelar. Para mí fue una humillación, en ese entonces estaba de moda ‘La era de hielo 2’ y me dieron el personaje de la ardillita. ¿Y la ardilla habla? Yo hacía el que siempre se le cae la bellota… Me colgaron de las dos piernas, me jalaron, estaba de cabeza, te lo juro, qué tal hijo de p…”.