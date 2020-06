Daniela Darcourt reveló que Yahaira Plasencia ‘le tenía miedo’

No se calló nada. La cantante de salsa Daniela Darcourt sorprendió a sus miles de fans al confesar la verdadera razón que originó la enemistad entre ella y su colega Yahaira Plasencia. Fiel a su estilo, la intérprete de “Señor mentira” habló en una entrevista que le realizó el exchico reality Julián Zucchi.

Según Daniela, Yahaira habría iniciado con la enemistad pues todo surgió cuando la pareja de Jefferson Farfán se negó a presentarse en “El gran show” porque iba a compartir escenario con ella.

Ambas artistas iban a participar en el versus del programa de Gisela Valcárcel, a Daniela ya le habían avisado que el versus iba a ser contra Yahaira, por lo que ya había ensayado para su presentación, sin embargo la intérprete de “Cobarde” se negó a competir contra Darcourt y tuvieron que avisarle a última hora que el encuentro no se iba a dar.

“En su momento, a mí me molestaron ciertas actitudes. Justamente en ‘El artista del año’, me hicieron ensayar y, en la madrugada de ese mismo día, me llamaron y me dijeron que no y luego mi jefe de prensa me dijo que Yahaira había puesto como condición que, si yo iba, ella no lo iba a hacer y eso me molestó mucho”, expresó la intérprete de “Probabilidad de amor”.

Finalmente, Daniela dijo que lo que más le molestó fue que jugaran con su tiempo, por lo que decidió enfrentar a la “Reina del totó”. Enfrentamiento que sigue vigente en la actualidad.