Daniel Mora acusa a Julio Guzmán de desleal

El general EP en retiro Daniel Mora cuestionó al presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, y lo calificó de “desleal” por “despotricar” en su contra por interés electoral, tras conocerse que había sido denunciado por su esposa por violencia familiar en marzo del 2019.

El excandidato al Parlamento por el Partido Morado dijo que golpiza a su esposa solo fue un “incidente”.

En ATV+, señaló que habló por teléfono con Julio Guzmán y le contó los detalles del caso, además de informarle que renunciaría a su candidatura y a su militancia. Sin embargo, dijo que el comunicado del Partido Morado lo sorprendió por completo porque no dice la verdad.

“Julio Guzmán me llama y le cuento lo que había pasado, con más detalles. Le dije que yo estaba dispuesto a renunciar. A la hora y media, cuando ellos sacan el comunicado, yo ya había renunciado. Me extraña realmente que Julio Guzmán peque con tremenda deslealtad porque he contribuido a fundar ese partido. Un secretario general o presidente del partido no puede tener ese comportamiento tan desleal”, afirmó.

“Han salido a despotricar contra mi persona por una cuestión electoral que creen que va a favorecerlos. Ya comencé a ser un apestoso, sin entender claramente el problema, sino pensando políticamente. Eso lo quiero censurar, quiero que el Partido Morado alcance los mejores logros en estas elecciones, pero no así. (…) Julio Guzmán no se habrá pronunciado, pero todo lo que ha salido ahora es dirigido por él: (…) no ha tenido lealtad”, agregó.