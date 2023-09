Cuba: La crisis energética y de alimentos se agrava

La isla sufrirá nuevos apagones y enfrenta un colapso del transporte por falta de combustible. El Gobierno de Cuba reconoce la gravedad de la situación, pero la atribuye al bloqueo económico

La situación económica en Cuba parece estar atravesando un período aún más complicado, y esta vez las autoridades cubanas han reconocido la gravedad de la situación en una comparecencia televisiva. Los ministros de Economía y de Energía y Minas admitieron la falta de recursos financieros para comprar alimentos en el extranjero y advirtieron que la situación podría empeorar en las próximas semanas. Esto se traducirá en una disminución de los suministros básicos para los habitantes de la isla, incluyendo alimentos como leche, café, carne de cerdo, así como una reducción en el transporte público y la disponibilidad de electricidad.

Autoridades se pronuncian

El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, reconoció que la economía cubana se encuentra en una situación compleja. Aunque no proporcionó cifras específicas, mencionó retrasos en la entrega de alimentos racionados mensualmente a los hogares cubanos, la escasez de leche para los niños y la falta de pan.

Por su parte, Vicente de la O Levy, ministro de Energía y Minas, anunció que se esperan apagones durante octubre debido a un déficit de hasta 700 megavatios en la generación de electricidad, lo que representa aproximadamente el 20% del consumo nacional. Además, la falta de combustible afectará negativamente el sistema de transporte en la isla. “Tenemos suministradores y países que no han podido cumplir y que han incumplido contratos. Hemos tenido que salir a comprar casi el combustible del día”, dijo. “Estamos en una situación apretada, pero vamos a ir levantando” afirma.

Tras reconocer el profundo estancamiento de la economía cubana y luego de culpar de la situación al embargo económico de Estados Unidos y al incremento del precio de los alimentos en el mercado internacional, los ministros admitieron que el país necesita enfocarse en la producción nacional. “Depender cada vez más de lo que seamos capaces de producir”, afirmó Gil Fernández, quien además pidió al pueblo cubano que mantenga la confianza en la revolución. “Sabemos que es dura la vida”, insistió. “Pero confianza, que la única salida es la revolución y el socialismo”.

Muchos cubanos no vieron nada nuevo en las últimas declaraciones de los ministros, y así lo han dejado saber en redes sociales. “Es más de lo mismo”, asegura a los medios Dani González desde La Habana. “Lo que sí sé es que ningún dirigente pasa por lo que pasamos nosotros, el pueblo. Me siento decepcionado de todo lo que nos han prometido y no han cumplido”.

Medidas

Desde antes de la transmisión televisiva del miércoles habían salido a la luz pública medidas de contingencia adoptadas en algunas provincias del país, entre las que se anunciaban la afectación de las horas de electricidad en los hogares cubanos, el ajuste del horario laboral, la readecuación del trabajo a distancia, la reducción del uso de luminarias o la reestructuración de los horarios escolares en la isla.