Cronograma de Fonavi arranca en la quincena de agosto

PRESIDENTE DE COMISIÓN AD HOC Y TOTULAR FONAVISTA, LUIS LUZURIAGA, CHARLÓ CON ‘EL MEN’

Por: Pablo Boggiano B.

Asimismo, exhorta al gobierno a dar un crédito suplementario para continuar devolución el 2026

600 millones de soles es el dinero que queda en las arcas de la comisión Fonavi para enfrentar el cronograma pendiente 2025 que incluye un cuarto reintegro y un nuevo grupo: el 22 : El primero está proyectado para agosto, y el segundo para noviembre respectivamente, así lo sostuvo el presidente de la comisión Ad hoc, Luis Luzuriaga Garibotto, en charla exclusiva con “El Men”.

Al agotarse las gestiones a favor de los ex aportantes en el mencionado grupo de trabajo, el máximo representante de los fonavistas liderará la lucha en el Congreso para lograr que, mediante créditos suplementarios, el estado desembolse parte de la deuda pública que mantiene con el fondo para continuar con el proceso de devolución el 2026; a debida cuenta que hay un total de 3,300 millones de soles que debe el estado al Fonavi, de los cuales 700 corresponden a intereses.

-¿Cerramos el año con un reintegro (4) y un grupo nuevo (el 22) o solo un reintegro?

Aparentemente la secretaría técnica de la PCM pretende cerrar el año con el Reintegro 4 y con el Grupo de Pago 22, como usted sabe el referente para la conformación de los grupos es por edad, en esta oportunidad son a partir de 68 años vivos, y 89 años fallecidos, debería haber salido de 65 años vivos y 85 años fallecidos para avanzar también con el Grupo 22, pero de acuerdo a las condiciones financieras para el año que viene entrar con el grupo de 65 años y /o 60 años, gente más joven, que están trabajando y tiene soporte económico.

-¿Este cuarto reintegro es a partir de 68 años, porque no 66, 67, a partir de 68 tiene más aportes reconocidos o por una distribución de recursos?

Así es, efectivamente, ellos hacen una estimación, ¿Cuánto dinero tenemos?, tenemos esto, vamos a partir porque necesitamos financiar el Grupo 22. Ya muy bien, 280 millones hacen una corrida, y en función a los periodos de aportes, el cálculo es en función a los periodos de aportes, se asigna una cantidad determinada, se multiplica por los periodos de aportes y da la cantidad, sobre esa base se hace, ¿podemos ingresar tantos fonavistas, y eso hasta donde alcanza? Hasta 68 años, entonces el tope es 68 años de edad.

-¿En el caso de herederos?

A partir de 89 años, si es 89 a lo máximo va cubrir los 90 años y que cumplieron los 90 años hasta el 31 de marzo, al ser 89 van a cobrar todos los que han cumplido 90 del 31 de marzo al 31 de julio, el margen de 90 años, igual también con los de 68 años hasta 70 años que cumplan al 31 de julio

-73 mil beneficiarios en este reintegro se han calculado, ¿puede variar esta cifra?

Eso es lo que ha determinado la secretaría técnica, está sujeto a aprobación, puede variar, hacia arriba o hacia abajo, pero puede variar.

-El Reintegro 4 se calcula para el 15 de agosto y que este mes se aprueba el padrón

El padrón está permanentemente abierto, conforme tú vas siendo acreditado, vas ingresando, el padrón es para ir planificando la devolución.

“ENTRE 22 DE JULIO Y 5 DE AGOSTO SE APRUEBAN LINEAMIENTOS”

-Digamos que los lineamientos para este Reintegro 4 ya están aprobados y se iba a pagar a partir del 15 de agosto.

Se tienen que aprobar primero los lineamientos, como se ha hecho en cada grupo, así lo establece la PCM, cada cuestión que se tenga que discutir sea sobre la base de un informe, hay informes que se hacen para conocimiento, para que más adelante se puedan tomar decisiones sobre otros casos, hay informes que son directos y se tiene que aprobar ahí porque se van a poner en discusión inmediatamente.

-¿15 de agosto es una fecha tentativa o no está definida?

Entre el 22 de julio y el 5 de agosto deben aprobarse los lineamientos, porque si tenemos que en julio va ser aprobada la devolución, tenemos que suponer que tiene que ser el 5 de agosto a más tardar, ¿eso ocurrirá? Ese es otro problema, el asunto es que siempre aparece un imprevisto, algo pasa, esta vez también ha pasado algo, incorporar a otros fonavistas, la vez pasada salieron montos más de 20 mil soles, y según ellos, las entidades involucradas han dicho que se han confundido, ha habido error en el momento de enviar información, y es regular cantidad de gente.

Son 20 mil soles, los que están por encima de los 20 mil soles, a algunos los han restringido, entonces como ya se acordó que no se les puede seguir manteniendo al margen cada vez que tienen ganada su devolución, entonces lo que se puede ir pagando a cuenta son los 4,600 soles, esperar que el Banco de Crédito envíe la información correcta, que la Universidad de Lima envíe la información correcta, parte que puede ser mañana, tarde o nunca, para qué vamos a entrar a ese tema sin perjuicio que se haga la proyección necesaria, para qué vamos a estar en ese compás de espera, si podemos seguir adelantando en base a la fórmula.

-Podemos entrar a un cronograma y con agosto como reinicio de los pagos, digamos.

Por decir así, y de ahí transcurren 2 meses y de ahí se forma el grupo para el siguiente pago.

-En agosto se paga el Reintegro 4 y en noviembre el grupo 22

Así es exactamente.

-¿Se tiene definido un aproximado de los beneficiarios en Grupo 22 o todavía no?

Todavía no porque aquí ingresan diferentes factores, entran los nuevos, nuevos, los que ya han sido acreditados, mínimo con su periodo de aportes, algunos entrarán con aportaciones, van a ser incorporados también aquellos que la comisión determinó que no fueron beneficiados con el préstamo porque lo habían pagado completo, lo habían devuelto.

Estos son los fonavistas que pidieron préstamo al Banco de Materiales, que ya cancelaron, o tenían garantes o avales, más o menos son 70 mil por conexiones domiciliarias de agua, ellos van a pasar, son una base fuerte por ejemplo, ahora vamos a ver cuántos deben de allí, hay algunos que deben, otros han cancelado, no hay una cifra precisa, no sabe cuántos han cancelado y cuántos no.

SE ESTÁ REINTEGRANDO APORTES ACTUALIZADOS

-Para irnos adecuando, para ir yendo de la mano, el cronograma, en agosto cuarto reintegro y en noviembre grupo 22

De acuerdo a las edades y los que ya cobraron el adelanto entre el 2015 y el 2019, ese pago que en su momento era cancelatorio con la última ley pasó a ser pago a cuenta.

-Y seguirá siendo pago a cuenta mientras el estado, el gobierno, el MEF no paguen su deuda y por consiguiente no haya montos cancelatorios

Claro, mientras no se cancele el total, va a quedar como pago a cuenta.

-Y como dice la ley, aplicar los intereses, mientras el dinero fonavista siga ganando intereses

Así es efectivamente, hay un tema que falta determinar ahí, ¿a partir de cuándo? Las leyes también dicen lo mismo, se tiene que actualizar el capital, secretaría técnica pretende decir que actualizar con la tasa de interés es calcular los intereses, si la sentencia del TC y las leyes dijeran, se actualiza aplicando la tasa de interés, la tasa de interés legal efectiva va a permitir calcular los intereses de dinero, podría decir bueno pues, efectivamente lo que me están reintegrando son los intereses de lo que me pagaron la vez pasada, pero no es así, es la actualización.

–Pero esa parte es muy ambigua, al decir actualización estamos actualizando todo

Actualizar llega a poner en valor, en cambio interés es una retribución al dinero, si aplicamos la tasa de interés para actualizar, es una actualización financiera que es válida, se puede preservar y dar valor, o por decir el valor con la tasa de interés legal efectiva, es más práctico, más fácil y también es legal que nos calculen los intereses legales aparte de la actualización, vamos a hacer un proyecto de ley para eso.

SE PREPARAN PARA LUCHA EN CONGRESO

-¿Si no prospera el crédito suplementario, cómo piensan afrontar la devolución del 2026? Tenemos 600 millones, entonces la secretaria técnica en su papel de hacer los cálculos, porque son ellos los que calculan y la posición que tienen al interior, ellos han estado programando la devolución, acaban de oponerse a que en el presupuesto nos den dinero, entonces ya tiene dinero para los 2 grupos entonces nos han dicho, tenemos acá 600 millones para los 2 grupos, ¿me entiendes?

Nosotros tenemos que resolver el problema en el Congreso, en la comisión ad hoc no se va a resolver el tema porque en esa posición jamás se va recibir un centavo, nosotros hemos ido al Congreso ¿y que pasó en el Congreso? Como me dijo el general Chiabra: “a nosotros nos han dicho que ustedes tienen plata”, sí tenemos plata, porque esa plata se ha ido recuperando, pero esa plata es de los deudores, las personas naturales, los que deben al Banco de Materiales, por su vivienda al Fonavi, a ENACE, en fin, todo ese conjunto, esos que han venido pagando, eso es lo que ha financiado los grupos de pago.

-Y que seguirán pagando

Así es, hasta que se agote eso y se cierre, acá quien tiene que asumir su deuda es el estado, se dispuso de la plata, es más el TC ha dicho que es deuda pública, acá no estamos pidiendo nosotros al estado que nos dé plata para una contingencia, estamos diciéndole al gobierno que pague su deuda.

Al decir que tenemos plata, es la plata de los terceros, que estamos devolviendo, no tenemos la plata del estado para continuar dándole soporte financiero a la devolución, ese es el tema que no entienden, que no aclaran, no, que ellos tienen plata, ¿pero la plata de quién es? Esa plata no es tuya, es de terceros y además de los 3, 300 millones, 700 millones son en intereses.

-Va ser complicado el trabajo en el Congreso, van a tener que conseguir buenos millones para seguir con la devolución

Claro, y eso va depender también de la campaña que se haga en los medios de comunicación, el problema acá es que hay muchas personas manoseando el tema igual que en las pensiones, yo te saco, yo te veo, muchos lo ven como un cambio administrativo y ahí queda por eso que las pensiones no avanzan.

-Volvemos al viejo esquema, no es un asunto económico es un tema político, porque dinero hay, si el estado quiere a los fonavistas se les asignan los millones necesarios

Ese es el tema, entre el 18 y 19 se presenta el proyecto de ley al Congreso y vamos a pedir también que el fondo “Mi Vivienda” nos devuelva la plata.

