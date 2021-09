Cristian Castro se niega a ver “Luis Miguel, la serie” calificándola como “grotesca y desatinada”

El cantante Cristian Castro no tiene la mínima intención de ver la bioserie de Luis Miguel. rompió su silencio al referirse a Cris Valdés, personaje que haría alusión al hijo de Verónica Castro.

Cristian Castro ha causado gran controversia debido a que dio su opinión sobre “Luis Miguel, la serie“. En el reconocido programa de espectáculos mexicano “Ventaneando”, Castro además de comentar sobre sus proyectos que tiene a futuro, comentó sobre la bioserie producida por Netflix la cual calificó como “grotesca y desatinada“.

El cantante confesó sentirse halagado y agradecido por el hecho de que Luis Miguel le dedicó un capítulo completo en la serie de Netflix. Sin embargo, comentó que prefiere no verla ya que no es solo de su agrado sino más bien es grotesca. El intérprete mexicano afirmó: “Le tengo tanto respeto que no vi la serie porque me parecía grotesca”.

“De Luis Miguel ya conocemos su historia. Creo que tiene que ser mucho más sagrado el respeto a él, a su pasado. Le tengo tanto respeto que no vi esa serie, porque me parecía grotesca“, afirmó.

Cristian Castro está dispuesto a entablar una amistad con “El sol de México” ya que siente admiración por su trabajo en la industria musical.