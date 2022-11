Cree que los quieren coaccionar

La congresista Gladys Echaíz (Renovación Popular) cuestionó “actitudes no apropiadas” de parte del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en la presentación este jueves de la cuestión de confianza ante el Congreso que pide derogar la Ley 31399 que limita los procesos de referéndum.

La parlamentaria dijo que “no se puede condicionar este tipo de (cuestión) confianza a leyes cuya aprobación son de estricta competencia del Congreso de la República“.

“Además, trae consigo una carga de coacción, porque si no se aprueba, entonces se considera que no se le ha otorgado la confianza. Y es más, en el discurso (de Aníbal Torres) se dijo que no de no hacerse (otorgarse la confianza) harán uso de la cuestión de la denegatoria fáctica o algo asi”, señaló en RPP.

Echaíz acusó al Ejecutivo de utilizar “una institución jurídica, como es la cuestión de confianza, para encubrir una decisión política, al parecer, orientada al cierre del Congreso”.