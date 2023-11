Córpac habría entregado videos sin audio a Fiscalía

Jimmy Sotomayor, abogado de los bomberos fallecidos durante el accidente en el Aeropuerto internacional Jorge Chávez en el 2022, indicó que en el video difundido por el portal Sudaca “se demuestra responsabilidad por parte de los controladores aéreos“, al mostrar “una descoordinación con un menosprecio hacia el bien jurídico, vida, de mis patrocinados”.

Refirió también que Corpac entregó dicho video a Fiscalía, pero sin audio, y que el cuestionamiento es a nivel fiscal y no ante la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA).

“Lo que ellos dicen en su comunicado es que dieron todos los videos a la CIAA. No, señores de Corpac, esto es una investigación penal, acá se investigan delitos, a nosotros no nos interesa lo que le entreguen a la CIAA, nos importa lo que le entreguen a la Fiscalía y a la Fiscalía no le han entregado este video con audio, en todo momento se han negado”, aseveró.

Por otro lado, explicó que la figura legal contra Corpac variará de homicidio culposo agravado a homicidio doloso y que además se cometieron dos presuntos delitos más: encubrimiento real y encubrimiento personal.