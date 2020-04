Coronavirus : Minsa repartirá 10 millones de mascarillas

El Ministerio de Salud repartirá un lote de 10 millones de mascarillas reutilizables para las poblaciones vulnerables. Así lo dio a conocer el titular del sector, Víctor Zamora, quien especificó que se trata de tapabocas a base de tela, que pueden usarse hasta 100 veces y que servirán para aquellas personas que salen a hacer sus compras y no contagiarse de coronavirus.

Por otro lado, precisó que las mascarillas quirúrgicas son necesarias para las personas ya infectadas, para las que las cuidan y para los médicos y enfermeras. En el caso de las de tela sirven perfectamente para contener partículas de saliva o las que se expulsan al estornudar o toser.

Sobre la medida de salida diferenciada entre hombres y mujeres, el ministro Zamora señaló que en seis días se evaluará el impacto logrado. “Esto es parte del segundo martillazo contra el coronavirus pero habrán otros ´martillitos´ también probablemente en Piura e Iquitos”.

Fallecidos en las calles

En los países golpeados en mayor gravedad por el coronavirus, lamentablemente las personas fallecen en las calles sin recibir la ayuda necesaria. Víctor Zamora afirmó que este escenario no se vivirá en el Perú.

“En nuestro país no vamos a ver eso, no queremos verlo; los fallecidos no serán tratados de manera indigna. Tenemos un protocolo y un equipo que está siendo capacitado para aplicarlo. También estamos convocando a los líderes religiosos para que los acompañen en este momento especial. Será una despedida distante”.