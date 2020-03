La Liga 1 regresaría en mayo

El Torneo Apertura de la Liga 1 podría reanudarse en mayo próximo en caso de que la cuarentena planteada por el Gobierno Central se prolongue para evitar la expansión de coronavirus en el Perú, así lo dijo el gerente de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor Villavicencio, quien señaló que podrían utilizar las fechas de la Copa América y Eliminatorias.

El dirigente considera que siendo optimista, el Apertura podría volverse a disputar en mayo en el escenario de una posible ampliación de la cuarentena y además de los 15 días que se otorgará a los clubes para que realicen trabajos de reacondicionamiento físico con sus respectivos jugadores.

Además sigue en vigencia la suspensión de otorgamiento de garantías inherentes al orden público para la realización de cualquier concentración pública que reúna a más de 300 personas. Esto significaría un duro golpe para los clubes en el tema económico porque tendría que jugarse los partidos en ese lapso de tiempo a puertas cerradas.

“Junto con el jefe de operaciones, Jesús Gonzales, venimos analizando varios posibles escenarios y consideramos que, si no se presentan medidas extremadamente urgentes de parte del Gobierno, no habría mayores modificaciones en el calendario deportivo tomando en cuenta que podríamos utilizar las fechas que estaban previstas para la Copa América durante el mes de junio y julio y las fechas de las Eliminatorias que inicialmente no se iban a utilizar”, dijo Villavicencio a Radio Ovación.