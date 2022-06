Conversión masiva de los consumidores de gasolina a GNV es imposible

El Gobierno Central viene promoviendo entre los conductores a nivel nacional, la conversión de gasolina a GNV. Sin embargo esta tarea no sería sencilla ni factible, de momento. En esa línea, el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, manifestó que la medida no es viable a nivel nacional.

Exministro de Energía y Minas señaló que no existe la infraestructura necesaria

“Para 100 personas sí, pero para todos los consumidores es imposible porque para poder hacer eso tendríamos que haber masificado el gas y tendría que haber una política de dirigir el consumo del transporte al gas natural en lugar de mantenerlo en las gasolinas y en el diésel“, señaló.

En ese sentido, consideró que actualmente no existe una infraestructura capaz de abastecer de manera masiva a los conductores a nivel nacional. “No se puede hacer para un gran volumen de gente sin que haya de por medio una infraestructura. Cómo se haría en las ciudades del interior y cómo tendría alguien el combustible disponible en una ciudad fuera de Lima, ¿cómo recarga? Entonces tendría que haber toda una cadena”, explicó.

Además, señaló que otro factor importante que no se está tomando en cuenta es el alto costo para hacer la reconversión de los vehículos la cual, en muchos casos, no garantiza el funcionamiento posterior de las unidades. “Cada conversión no cuesta poco, son por lo menos 1000 dólares y no en todos los vehículos los resultados son seguros. No es tan sencillo”, resaltó.

Cabe recordar que el premier Aníbal Torres comunicó a través de Twitter el “Programa Ahorro GNV”.

“A través del “Programa Ahorro GNV” del FISE, el gobierno financia al 100%, sin cuota inicial ni intereses, la conversión de vehículos livianos de gasolina o GLP a gas natural vehicular (GNV), un combustible limpio, seguro y muy económico“, señaló en su tweet.