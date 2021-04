Contagios de Covid-19 se descontrolan en 41 provincias

La segunda ola de contagios de coronavirus en el Perú sin lugar a dudas está en su peor momento, hospitales colapsados, falta de personal médico y el desabastecimiento de oxígeno son las condiciones que se repiten a lo largo y ancho del Perú. De los pacientes que arrojan positivo ni qué hablar, en 41 provincias se han incrementado considerablemente. Es por ello que el Gobierno Central ha visto conveniente que a partir del 19 de abril hasta el 9 de mayo estas provincias de 20 regiones ingresen al nivel de riesgo extremo debido al alza de contagios y muertes por el Covid-19.

A partir del lunes 19 de abril deberán cumplir una cuarentena obligatoria los domingos

Pese a esta situación, las medias no serán tan estrictas, pues el único día de inmovilización social obligatoria serán los domingos, el toque de queda se mantendrá de 9 p.m. a 4 a.m., no habrá acceso a playas ni templos, y los aforos siguen igual. En el caso de Lima Metropolitana, que ingresa otra vez al nivel extremo, la cifra de fallecidos supera los 55 mil, y los contagios acumulados en 11 once meses llegan a 718 mil. Y en el caso del Callao, la muertes superan las tres mil, y los contagios los 86 mil.

Lo mismo sucede en las regiones Arequipa y Piura. En la primera, los muertos registrados hasta ahora suman 2.239 y los contagios son más de 68 mil, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa). Y en Piura, los contagios superan los 63 mil, mientras que las muertes llegan a 2.688.

Las provincias consideradas en nivel de riesgo extremo son:

Chachapoyas (Amazonas), Abancay y Andahuaylas (Apurímac), Caylloma (Arequipa), Huaraz, Casma y Huarmey (Áncash), Huamanga y Huanta (Ayacucho), Cutervo y Jaén (Cajamarca), Cusco, Anta, La Convención, Quispicanchi, Urubamba (Cusco); Huancavelica (Huancavelica), Ica, Nasca y Pisco (Ica), Chanchamayo, Tarma y Yauli (Junín).

También Chiclayo (Lambayeque), Trujillo, Santiago de Chuco, Virú (La Libertad), Barranca, Huaura, Cañete y Huaral (región Lima), Tambopata (Madre de Dios), Piura y Sullana (Piura), Puno (Puno), Moyobamba y Rioja (San Martín), Zarumilla (Tumbes), Coronel Portillo (Ucayali), Lima Metropolitana (Lima) y el Callao.