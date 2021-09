Conozca el por qué miles de haitianos llegan a Estados Unidos

Las escenas vistas en el aeropuerto de Puerto Príncipe son una muestra más de la crisis migratoria que viven muchos haitianos. Decenas de personas corrían desesperadas por sus pertenencias, que fueron dejadas en la pista de rodaje sin ninguna identificación.

La gran mayoría no va directamente desde Haití y sus condiciones son lamentables

Otros intentaban volver a entrar al avión en el que habían llegado, mientras que algunos arrojaban zapatos y otros objetos a la aeronave. Tres agentes de inmigración de EE.UU. resultaron heridos.

Todos eran migrantes que fueron deportados luego de que su entrada o solicitudes de asilo fueran rechazadas en el país norteamericano. Eran parte de un grupo de hasta 13.000 haitianos que estaban bajo un puente fronterizo entre México y EE.UU., en un precario campamento, a la espera de que sus peticiones sean procesadas por las autoridades estadounidenses.

Muchos intentaron huir del lugar para evitar ser llevados de regreso a Haití, lo que causó enfrentamientos y persecuciones de la Patrulla Fronteriza.

No obstante, lo acontecido estos últimos días responde a una crisis migratoria que viene desarrollándose desde hace tiempo.

Aquí te dejamos cinco claves.

1- La mayoría no viene directamente de Haití

La falta de opciones para viajar a Estados Unidos ha llevado a miles de haitianos a buscar refugio en otros países en los últimos años, principalmente a los que pueden acceder sin visa en América Latina.

De hecho, Chile y Brasil son los principales países de donde salió la mayoría de los miles de migrantes haitianos rumbo a EE.UU. en los últimos meses, indicó el canciller mexicano Marcelo Ebrard este miércoles. Los haitianos se han sumado a migrantes de otras nacionalidades que están huyendo en números récord.

2- ¿Por qué ahora?

Si bien muchos haitianos han intentado establecerse en países de América Latina, los que se han marchado hacia EE.UU. señalan que tuvieron que hacerlo por la falta un buen empleo o un estatus legal.

A eso se suma la creencia de que bajo el gobierno de Joe Biden la política migratoria sería menos dura, y la reducción de algunos controles fronterizos en países latinoamericanos impuestos durante la pandemia de covid-19.

A su llegada a la Casa Blanca, Biden prometió ser más “humano” hacia los migrantes y aquellos en busca de asilo que predecesor republicano, Donald Trump, si bien desde su administración se ha tratado de desincentivar a los migrantes de cruzar la frontera en numerosas ocasiones.

3- El Título 42 de EE.UU.

La política antiinmigratoria del presidente Donald Trump redujo las posibilidades de solicitar asilo en EE.UU. y la pandemia de coronavirus limitó aún más las opciones para acceder al país.

El gobierno de Biden ha mantenido la activación por parte de su predecesor del conocido como Título 42, una excepción en la ley de salud del país, que permite restringir la entrada de extranjeros por vía terrestre por motivos sanitarios (incluso para quienes tienen visa).

En resumen: la frontera está cerrada para actividades no esenciales y eso incluye a los solicitantes de asilo o refugio.

La propia Casa Blanca denunció el comportamiento de las autoridades fronterizas, considerando “terribles” las imágenes, y se abrió una investigación al respecto.

4- ¿Qué alternativa tienen?

Los haitianos no saben qué puede pasar, pero tienen claro que no desean volver a Haití. Marie Chickel, de 45 años y con dos hijos de 10, explicó que no pudo dormir en el campamento de Ciudad Acuña, México, porque había rumores de una redada de agentes migratorios mexicanos. Viajó desde Chile pensando que podría entrar a EE.UU. y ahora está en la incertidumbre.

“Si no puedo cruzar [a EE.UU.] y si puedo encontrar papeles aquí para trabajar, para enviar a mis hijos a la escuela, puedo darle las gracias a Dios“, dijo a la agencia AFP entre sollozos.

Otros haitianos del lado estadounidense no fueron informados de que serían devueltos a su país, lo que causó la ira de quienes han llegado a Puerto Príncipe de manera sorpresiva.

“Ni siquiera nos dijeron lo que estaban haciendo”, dijo Sonia Piard entre lágrimas al diario The Washington Post. “Dijeron nuestros nombres y dijeron que nos llevarían a otro lugar. No sabíamos que íbamos a regresar a Haití. Nadie nos dijo que íbamos a regresar a Haití. Necesitamos volver a Chile, pero ahora no nos queda dinero ni hogar. ¿Qué será de mis hijos?“, lamentó.

Dada la magnitud del problema, el canciller Ebrard, el secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, y otros funcionarios de países de América Central se reunirán este jueves en el marco de la Asamblea General de la ONU para dialogar sobre la situación.

“Se tiene que tener una respuesta, pensamos nosotros, de carácter regional y con apoyo también de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar que la situación en Haití pueda mejorar lo más pronto posible“, manifestó Ebrard.