Conor McGregor se pelea con el novio de Megan Fox en los MTV VMAs 2021

Conor McGregor y Machine Gun Kelly , novio de la actriz Megan Fox, tuvieron un altercado en los MTV VMA’S 2021, tuvieron que ser separados inmediatamente por miembros de seguridad

Conor McGregor y Machine Gun Kelly, novio de Megan Fox, protagonizaron una pelea delante de la prensa y en público durante la alfombra roja antes de la premiación de los MTV Video Music Awards.

Varias fuentes cuentan versiones que verían algunos detalles, pero al parecer una bebida derramada ha sido el principio del altercado, siendo que McGregor habría empezado. Según Page Six, ocurrió antes de que empezaran a posar en la alfombra roja, cuando Conor le tiró a Kelly su bebida.

‘‘Les separaron y Connor volvió a por él. Al parecer, después, los fotógrafos no estaban contentos y estaban diciendo que iban a boicotear al boxeador, ya que estaban preocupados de que MGK y Megan no pasaran por la alfombra’’, mencionaron fuentes del medio Page Six.

Por otro lado, informes afirman que el boxeador Conor McGregor ha negado el altercado con el rapero.

“No pasó nada conmigo, solo peleo contra verdaderos luchadores, personas que realmente pelean, ya sabes a lo que me refiero“, dijo McGregor a Entertainment Tonight después del incidente. “Ciertamente no peleo con pequeños raperos vanilla boy. Ni siquiera conozco al tipo. No sé nada sobre él, excepto que está con Megan Fox“.