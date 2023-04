Conoce los tips para despertar temprano

Levantarse temprano para aprovechar el día es casi una idea de la que todos escuchamos hablar, pero pocos conocemos en realidad. De hecho, para algunas personas puede resultar en una auténtica tortura. Y esto puede deberse a muchos motivos. Por un lado, quizá levantarse temprano resulta difícil para la gente porque no han obtenido suficientes horas de descanso al dormir, ya sea porque no alcanzan un sueño profundo y restaurador o porque padecen de incómodos trastornos del sueño, como el insomnio.

Puede tener muchos beneficios en la salud física y mental

También puede ser que, por el consumo de algunos medicamentos como antidepresivos, levantarse temprano sea mucho más complicado físicamente de lo que quisiéramos o incluso puede deberse simplemente a una falta de hábito, si durante muchos años has dormido hasta que tu cuerpo decida que quiere levantarse y no te has acostumbrado a hacerlo temprano o, por supuesto, si se han abusado de sustancias como el alcohol antes de dormir.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que levantarse temprano puede tener muchos beneficios en la salud física y mental, empezando por el hecho de que el día se aprovecha más si se arrancan las actividades temprano, horario en que una mayoría de personas tienen mejor concentración y energía.

Esto mejora los resultados de lo que sea que se decida hacer por la mañana, ya sean actividades de carácter intelectual o físico, como leer, escribir o hacer ejercicio. Por supuesto, también es un momento ideal para meditar, ordenar pendientes y conectar por un momento contigo mismo.

Leer también:

TIPS

Levántate con música:

Ahora es posible programar algunos despertadores con canciones por la mañana. Puedes programar, por ejemplo, alguna canción que hará que retumben las paredes de tu habitación y te levantarán de la cama rápido. No te quedará más remedio que apagar esa molesta alarma para que no se resientan tus oídos. Sin embargo, esta estrategia no es muy útil si vives con otras personas o si duermes con tu pareja. A no ser que también quieran levantarse a la misma hora que tú.

Pon el despertador lejos de tu cama:

El principal problema de levantarte temprano cuando estás cansado es que, pese a programar la alarma, sueles posponer tu madrugón cambiando la hora de la alarma o simplemente apagándola casi sin darte cuenta. Es algo que nos ha pasado a todos, y que solemos hacer cuando realmente no nos apetece levantarnos, nos da pereza o nuestro cuerpo necesita más horas de descanso. Una buena estrategia para evitar esta situación es poner la alarma lejos de la cama para que necesites levantarte para apagarla.

Utiliza una app:

Con la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida, son muchas las aplicaciones que podemos descargar para hacernos la vida más fácil. Esto también incluye levantarse pronto.

Vete a dormir temprano:

Es posible que consigas levantarte temprano un día si sigues estos consejos, pero si lo que deseas es poder levantarte temprano de manera habitual, es necesario que comiences a acostarte a una hora decente. No pretendas levantarte a las 7 de la mañana si te acuestas a las 2. Para despertarse temprano, gran parte de lo que hacemos el día anterior (o días anteriores) tiene mucho que ver.

Evita la cafeína después de las 6:

Los expertos aconsejan no tomar cafeína después de las 6 de la tarde, para evitar así un efecto contraproducente en lo que respecta al sueño nocturno. Recuerda que no solo el café contiene cafeína, sino que otros alimentos o bebidas como la Coca-Cola también contienen esta sustancia.

Cuida el entorno:

Si lo que quieres es levantarte temprano, debes cuidar tu entorno. Esto quiere decir que tengas una temperatura correcta en la habitación, un colchón cómodo y una almohada confortable que te permitan dormir bien y tener un sueño de calidad y reparador.

También debes evitar tener el televisor puesto cuando te vayas a la cama, porque si te gusta lo que miras, seguramente tardarás más en dormirte y muy posiblemente tengas que despertarte por la noche a apagarla.

Cena ligero:

Si cuidar tu entorno es importante para dormirte a una buena hora y para no despertarte a mitad de la noche porque estás sudando demasiado o porque tienes que apagar la televisión, cenar ligero es importante. ¿Por qué? Pues porque las comidas copiosas por la noche pueden causar insomnio y entorpecer el sueño reparador.

Trabaja la higiene del sueño:

La higiene del sueño son un conjunto de prácticas permiten dormir bien. No solamente se refiere a la cantidad de sueño, sino también a la calidad de éste. Tener una buena higiene de sueño influye en el bienestar y en el rendimiento a lo largo del día.

La buena higiene del sueño es clave si queremos despertarnos temprano y ser productivos el día siguiente, y son muchas las causas que pueden entorpecerla: horario laboral, hábitos antes de acostarte, estilo de vida, etc. Por tanto, el objetivo de la higiene del sueño es acostarse y despertarse respetando un horario durante toda la semana, pero también es su finalidad que duermas de manera saludable, es decir, respetando las 6-8 horas que recomiendan los expertos.