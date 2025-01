Conoce los montos estimados de devolución en reintegro 3

FONAVISTAS QUE AÚN NO HAN RECIBIDO TOTAL DE SUS APORTES SIGUEN COBRANDO ASÍ

Aunque la oficialización del Reintegro 3 estaba programada para diciembre 2024, las gestiones con el Ministerio de Economía han retrasado su implementación. Actualmente, se están realizando esfuerzos para garantizar que estos pagos lleguen a las personas más necesitadas lo antes posible. El grupo de Reintegro 3 del Fonavi al igual que los siguientes reintegros, se está configurando para aquellos ex aportantes que, a pesar de estar en las listas del 1 al 19, no han recibido el total de sus aportes. La Comisión Ad Hoc señaló que esta nueva fase de devolución es necesaria debido a la cantidad de fonavistas que aún no han sido beneficiados por completo.

Cabe mencionar que a la fecha se han publicado 21 LISTADOS DE BENEFICIARIOS ex aportantes y que el año pasado se programaron DOS LISTADOS PARA EL PAGO DE REINTEGROS y UN GRUPO NUEVO, En este momento se está atendiendo a los beneficiarios de la LISTA 21 en la red de agencias del Banco de la Nación (BN).

QUIENES COMPLETAN PADRÓN DE MARZO

El tercer reintegro también incluirá a aquellos inscritos en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (CONADIS), quienes perciben pensión de invalidez de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y a quienes presentan alguna enfermedad grave o terminal, debidamente acreditada.

Ahora, ya muchos ex afiliados se preguntan cuándo será el nuevo pago, dado que un grupo aún no ha recibido la totalidad de los aportes que hicieron durante tantos años al Fondo Nacional de Vivienda. Así, representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc que ve este tema, revelaron que, en efecto, se planean aún MÁS GRUPOS DE REINTEGRO, QUE PODRÍAN LLEGAR HASTA SEIS.

La devolución ofrece montos variables según el tiempo y la cantidad de aportaciones al fondo, con cifras que OSCILAN ENTRE S/40 Y MÁS DE S/20.000. Esto incluye desde pensionistas mayores hasta personas con discapacidad, además de herederos de ex aportantes fallecidos. CADA UNO DE ELLOS RECIBIRÁ ESTA VEZ MONTOS EXACTOS SEGÚN SUS AÑOS DE APORTACIONES DEBIDAMENTE ACREDITADOS.

Leer también [Fonavi: 30 mil herederos cobrarán la devolución]

¿CUÁLES SON LOS GRUPOS DE REINTEGRO QUE ESTÁN EN PROCESO?

Actualmente, los grupos de reintegro del Fonavi que están activos son el 1 y el 2, permitiendo a los ex aportantes recibir la devolución de sus aportes conforme a los criterios establecidos por la Comisión Ad Hoc. Estos grupos priorizan a los ex aportantes de mayor edad y personas en situaciones especiales. Mientras tanto, el grupo de Reintegro 3 arrancará en marzo con un número considerable de beneficiarios. Los pagos se realizan de manera organizada y gradual para asegurar una distribución eficiente.

DIFERENCIAS EN GRUPOS DE REINTEGRO 1, 2 Y 3

Los grupos de reintegro están conformados por fonavistas de las listas 1 al 19, es decir, quienes ya recibieron un adelanto anteriormente. Ahora se continúa con sus pagos, dando prioridad a diversos grupos vulnerables. A continuación, se detallan las diferencias clave entre cada uno:

REINTEGRO 1: dirigido a ex aportantes mayores de 80 años que ya recibieron adelantos de sus aportes. Este grupo tiene prioridad para recibir la totalidad del dinero acumulado.

REINTEGRO 2: compuesto por aportantes mayores de 75 años, personas con discapacidad registradas en CONADIS y herederos de pensionistas fallecidos. Los montos a devolver varían según el tiempo y las contribuciones realizadas.

REINTEGRO 3: destinado a ex aportantes de entre 70 a más, así como a los familiares de ex aportantes fallecidos a partir de 90 años. Este grupo está conformado por más de 200.000 beneficiarios, y su devolución se realiza de manera gradual. Así, el nuevo pago del Reintegro 3 podría incluir también a estos herederos, pero de personas que hayan aportado al Fonavi y tuvieran edad desde 80 o 85 años hasta 92, a la fecha. Pero se debe aclarar que esto aún no ha sido aprobado, y es una aproximación desde la Comisión Ad Hoc.

¿POR QUÉ NO APAREZCO EN LA LISTA DE BENEFICIARIOS?

Si no apareces en la lista de beneficiarios para cobrar la devolución de aportes pese a haber sido uno de los ex aportantes, lo más seguro es que aparezcas en próximas relaciones de beneficiarios. En caso de ser uno de los beneficiarios que ha cobrado en alguno de los grupos de pago del 1 al 19, pero que no aparece en lista, podría deberse a los requisitos establecidos para el padrón que rige actualmente. Ya está habilitada la web, con la información de grupos de reintegro, además del grupo 20 y 21 cada uno se acerca con su DNI y automáticamente se le imprime su CERAD y con la documentación que se acredite haber aportado, se verifica. Para INFORMES Y ORIENTACIÓN: LIMA: JIRÓN RUFINO TORRICO 889 Oficina 210 Lima Cercado.

Leer también: