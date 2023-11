Congreso aprueba censura a ministro del Interior Vicente Romero

La representación nacional se reunirá nuevamente mañana a partir de las 10:00 horas

El Congreso de la República aprobó anoche la censura del ministro del Interior, Vicente Romero Fernández.

Se obtuvieron 75 votos a favor, 28 en contra y 14 abstenciones respecto a la salida de Romero Fernández del gabinete ministerial.

Se consolidaron dos mociones de censura (8911 y 8927) en contra del titular del Interior, basadas en “su manifiesta incapacidad técnica, de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, de conformidad con el artículo 132 de la Constitución Política y el artículo 86 del Reglamento del Congreso de la República”.

La aprobación de una moción de censura necesitó más de la mitad de los miembros legales del Congreso. Alejandro Soto, presidente del Parlamento, comunicará la decisión de la representación nacional a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Tras aprobar la censura del ministro del Interior, Soto Reyes pidió la dispensa de trámite para ejecutar lo acordado en esta sesión, a lo que el pleno accedió y concluyó la sesión.La representación nacional se reunirá nuevamente mañana a partir de las 10:00 horas.

Congreso plantea aumento del Foncomún

Con el objetivo de atender las necesidades primordiales de las áreas rurales del país, Rosselli Amuruz Dulanto, la tercera vicepresidenta del Congreso, organizó una reunión con alcaldesas de diversos distritos para discutir el tema del aumento del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún).

La mesa de trabajo se llevó a cabo en la sala Túpac Amaru y Micaela Bastidas del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Modesta Yauri Romero, presidenta de la Asociación de Alcaldesas del Perú, también estuvo presente y solicitó el aumento de estos fondos.

La tercera vicepresidenta del Parlamento informó que ha enviado un oficio al titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República desde su despacho, solicitando el incremento de este fondo para las municipalidades. El propósito es que este aumento sea considerado en la Ley de Presupuesto que se debatirá en las próximas semanas.

En relación con esto, señaló que su solicitud propone un aumento excepcional del 0.5% del Impuesto General a las Ventas (IGV) para el año 2024, con el fin de destinarlo al Foncomún.

“Es importante fortalecer las inversiones en las municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, queremos que se mejoren los servicios públicos”, menciono.

Adicionalmente, anunció que llevará a cabo una mesa técnica a través de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales y Locales, con la participación de alcaldesas a nivel nacional. Esta iniciativa busca propiciar encuentros entre las alcaldesas y representantes de diversos ministerios para discutir y viabilizar propuestas en beneficio de sus comunidades.

Antes de esta declaración, las alcaldesas explicaron que la asignación actual del Foncomún no es suficiente para abordar las necesidades de las municipalidades más pequeñas. Subrayaron las carencias en infraestructura y servicios básicos que han persistido durante años debido a la falta de asignación presupuestaria adecuada por parte del Estado.

Leer más:

Defiende a Cerrón

Pese a estar varias semanas como prófugo de la justicia, la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, justificó y hasta defendió que Vladimir Cerrón, líder del partido al que ella pertenece, se siga escondiendo de la justicia.

“No, como usted lo ha dicho, para cualquier ciudadano (es de obligatorio cumplimiento la sentencia), pero el secretario general (de Perú Libre) no es cualquier ciudadano, es el secretario de un partido político que está siendo perseguido”, manifestó Margot Palacios.

“Lo que resuelve el Poder Judicial con respecto al aeródromo Wanka no hay pruebas objetivas que puedan determinar que se haya cometido el delito correspondiente”, añadió.

Palacios también dijo que el PJ no justificó la sentencia. “Al no haber pruebas que puedan determinar esa sentencia, nosotros no creemos que haya garantías en este momento del Poder Judicial de poder trabajar de manera objetiva y transparentemente”, indicó.