Congresista y ex ministro de Salud dan positivo a coronavirus

Desde la llegada del coronavirus al Perú, se ha hecho evidente que esta enfermedad no distingue de clase social para perjudicar la salud de las personas. En esta ocasión se ha dado a conocer que el ex ministro de Salud y gerente de operaciones de EsSalud, Óscar Ugarte y el congresista Enrique Fernández Chacón dieron positivo al Covid-19.

Ambos vienen recibiendo todas las atenciones necesarias para garantizar su recuperación

El doctor Ugarte ha sido internado en el Hospital Edgardo Rebagliati para recibir todas las atenciones necesarias. La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli, mantiene contacto permanente con el ex ministro, quien se encuentra estable y recibiendo atención de parte del personal médico.

“Esta mañana (domingo) he conversado con él, se encuentra agradecido por todos los mensajes que le han llegado de sus amistades, está bien y bajo vigilancia médica”, señaló la titular de EsSalud, tras indicar que esta medida se realiza para que esté monitoreado constantemente, al tratarse de una persona de la tercera edad.

En el caso del congresista Chacón, él se encuentra internado en una clínica local. “Estuve con fiebre hace ocho días atrás, tuve la suerte que esté mi hijo, me estuvo acompañando, atendiendo, y ya ahora estoy en la clínica dando los toques finales de la enfermedad”, apuntó.

El parlamentario pidió a la población cuidarse al máximo porque la pandemia no es juego, el virus está por todos lados y es posible un contagio cuando caminas para tomar un taxi y se va al mercado.

Comentó que como parte de las medidas de precaución que tomó, no asistió a ninguna de las reuniones presenciales del Congreso.

“Voy a cumplir 78 años, me tengo que cuidar porque sé que no la puedo contar si me descuido, tomé todas las precauciones, manifestó.