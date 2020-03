¡Confirmado! hay dinero  para pagar reintegros a fonavistas

Andrés Alcántara presentó carta notarial a la Comisión Ad Hoc y aseguró: “El dinero del FONAVI es de los fonavistas y no del Gobierno”

“El dinero del FONAVI es de los fonavistas y no del Gobierno”, así lo expresó el presidente de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú -ANFPP, Andrés Alcántara, tras presentar una carta notarial a la presidenta la Comisión Ad Hoc, Hilda Sandoval, para que convoque a Sesión Extraordinaria, este miércoles 11 de marzo, a fin de que se apruebe la inmediata reincorporación de 83,813 fonavistas (amparados por la vigente y única ley 29645) registrados en el Padrón de Fonavistas y que fueron excluidos injustamente del proceso de devolución.

Alcántara precisó que los fondos del FONAVI corresponden a quienes por años aportaron, por lo tanto, el Gobierno no puede ser un administrador de dinero ajeno; por ello, “a la parte del gobierno que conforma la Comisión Ad Hoc les digo que nuestro pedido tiene que ser aprobado cuanto antes, justamente para eso estoy pidiendo se realice la Sesión Extraordinaria, para darle continuidad al proceso de devolución, no hacerlo sería un delito de omisión por parte del Gobierno”.

Le presentamos la segunda parte de la entrevista realizada a Andrés Alcántara:

¿Cuántos fonavistas son los que faltan cobrar?

Del millón 700 mil fonavistas existentes, un millón 100 mil han recibido su adelanto, con el monto de S/10,69 por mes aportado; faltan alrededor de 600 mil fonavistas de los cuales cerca de 340 mil son excluidos. A todos ellos les correspondería cobrar dicho adelanto pero como ya esa norma (DS 016) quedó sin efecto, ahora esos 600 mil tienen que cobrar completo; y los que cobraron el adelanto, necesitan su reintegro, por eso insisto que todos los fonavistas debe cobrar completo. Hemos empezado pidiendo la reincorporación de los fonavistas excluidos inscritos en nuestro padrón (83,813), y los demás que falten, también deben de cobrar.

¿Cuál sería el nuevo cálculo de devolución, se tiene alguna cifra de aportes mensuales?

Los dineros se pueden ir devolviendo conforme se van recuperando; como se sabe, se ha recuperado más de 2 mil millones y con eso se pudo dar el adelanto; como dije, hay dinero que ya se ha identificado y que hay que acelerar su recuperación. A los fonavistas se le puede ir cancelando conforme se va recuperando el dinero. Hay dos posiciones, una es recuperamos todo y veamos que hacemos después, lo cual es un tiempo muy largo; en tanto que nosotros planteamos que debemos ir recuperando e ir devolviendo todo completo como manda la ley, por eso es que estamos pidiendo al Secretario Técnico nos informe cuánto dinero ya está identificado y cuánto se ha recuperado para hacer una fórmula que funcione e ir pagando.

– ¿Confía en que los miembros de la Comisión Ad Hoc, por parte del Gobierno, ya no extenderán más el tiempo y verán la reincorporación solicitada para este miércoles 11 de marzo?

El pedido está hecho y no hay forma que las integrantes del Gobierno que conforman la Comisión Ad Hoc sigan alargando el proceso. No hay nadad que debatir, solo aprobar, el pedido de reincorporación es de justicia, lo manda la ley y la sentencia del Tribunal Constitucional, el dinero es de los fonavistas; hay dinero y se debe devolver hasta el último centavo a todos. Confío que nos reuniremos, de lo contrario se caerá en delito de omisión y no es eso lo que deseamos, por el bien de todos.