¡Confirmado al 200%! Reintegro 2 y Grupo 21 de Fonavi

Ingeniero Luis Cortez reconfirma primicia de “El Men”, estos son los próximos beneficiarios que van a cobrar

Por: Pablo Boggiano B.

El cronograma de devolución de los aportes al Fonavi sigue en marcha y ante la opinión pública se está viendo el trabajo de la comisión Ad Hoc que viene cumpliendo con los exaportantes, y tal como lo anunció “El Men”, ya se habría confirmado el grupo 21 y quizá un tercer reintegro antes de finalizar el 2024.

Luis Cortez, miembro fonavista de la comisión, afirmó que dependerá de las conversaciones que se vayan dando al interior de la misma. Además, hizo un llamado a los fonavistas a que sigan recabando información diversa respecto a sus aportes para incrementar sus pagos y que se les reconozcan más montos de acuerdo a la tasa de interés legal efectiva, ¡El fonavi sigue pagando!

– El martes 27 se dio inicio a la devolución de los aportes al Fonavi en REINTEGRO 2, ¿cuáles son las perspectivas respecto a este segundo reintegro?

Al parecer fue un día muy importante para los fonavistas, ya que en esta etapa se ha considerado también a los fallecidos, estaba muy latente, esas personas que iban aumentando. Aparte de eso, los que han ido a cobrar recursos que les correspondían de acuerdo a su devolución y de acuerdo al sistema que nos enviaron, en su informe decían que más de 25 fonavistas cobraron montos mayores a 20 mil soles a nivel nacional.

– ¿Qué fecha se consideró tope para que se incluyan los deudos de 93 años?

Los que han salido que hayan cumplido 93 años era hasta el 31 de agosto, cumplidos hasta esa fecha, 93 años salían en el padrón.

¿Y qué cantidad referente a los incluidos por CONADIS?

El CONADIS envía constantemente una relación en la cual ellos vienen actualizando su data, su sistema, esa información llega actualizada a la comisión Ad Hoc, todo lo que van incrementando, ya se va revisando si son fonavistas, si cumplen los requisitos de acuerdo a los lineamientos, ingresan al pago de la devolución. Ahí si no hemos cautelado edades, nada, son del CONADIS, de frente ingresan a la devolución de los aportes. Hay fonavistas que con menos de 75 años han salido, con más de 80 años también.

– En lo que se refiere al aporte de los empleadores, ¿ha crecido la información, se tiene más aportes registrados por parte de los empleadores?

Hemos pedido un informe a la secretaría técnica con anterioridad referente a qué cantidad de empleadores han dado su reporte monetario y hasta ahora no nos lo alcanzan, debe haber aumentado porque hay fonavistas nuevos que recién están presentando su formulario N°1 para acceder al proceso de devolución, no es significativa, no es mucha la variación de aumento.

Leer también [Ya hay nueva escala de sueldos y pensiones de militares y policías]

“HAY 3 MÉTODOS PARA EVALUAR APORTES MONETARIOS”

– En lo que se refiere a fonavistas nuevos, que no tienen un historial laboral, ¿ha aumentado la data referente a los que están empezando a figurar en el proceso de devolución?

Así es. Desde que se comenzó a activar los pagos referentes a los grupos, hay muchas personas que han visto que era realidad en sí el proceso y el procedimiento y han visto que han comenzado a pagar a los fonavistas. Se han acercado mayormente a que se les ayude con el procedimiento, en su mayoría fonavistas que ya han fallecido, que están haciendo su trámite, se acercan como deudos.

Lo que estamos haciendo es llenar directamente al sistema SIFONAVI para tener los datos alojados ahí, de acuerdo a la información que nos dan, se le adjunta su documentación, se escanea y se ingresa a la plataforma virtual, a pesar de que en el sistema ellos también tengan las herramientas de documentación y en el cual puedan cotejar la información.

– Los procesos de reconsideración, de apelación, de impugnación, cotejando sus aportes de la ONP que coincidan con su CERAD, por ejemplo.

En ese sentido, lo que estamos haciendo es entregar esas pruebas supletorias, en primer lugar, tiene que salir primero el CERAD para poder cotejar en el que se puede contrastar el pago correspondiente. Sale el CERAD, se constata con la ONP de acuerdo al cuadro de acreditación de aportes y vemos que hay una variación, se presenta ese documento porque el documento que entrega la ONP es un documento veraz que nos ayuda a que al fonavista le reconozcan ese derecho.

Más su documentación que tiene, más si tuviera boletas también las podría adjuntar esas boletas lo cual ayudaría a una evaluación de los aportes monetarios en los que hay 3 métodos; primero es el método de las aportaciones mensuales que se haya hecho; segundo los aportes monetarios que vienen a ser los descuentos del Fonavi durante el aporte extensivo; y tercero que son mixtos.

Hay fonavistas que presentan su aporte a la ONP, su cuadro de resumen y aparte entregan su resumen de aportaciones que le han descontado en su boleta, esas 2 solamente sirven para hacer el mixto, cuál de los 2 es más alto y le salga al fonavista lo que más le convenga.

– Hay fonavistas que no han recibido monto alguno y están pendientes del cronograma, ¿se apunta a un grupo más, un reintegro más? ¿Cuál es el cronograma de aquí a fin de año?

De acuerdo a la evaluación que nosotros hicimos dentro de la comisión Ad Hoc se había determinado que hay esa opción, que salga un grupo nuevo, hemos dicho 2 reintegros, 1 grupo nuevo, es una conversación que se había definido en la comisión Ad Hoc y que como ya salió reintegro 1 y 2, correspondería a un grupo nuevo de fonavistas que no han recibido. Reúnen los requisitos correspondientes a su evaluación y puedan salir en un grupo acercándose a fines de año.

Acá es importante rescatar que tenemos que darle los lineamientos ya a la secretaría técnica para que trabaje sobre el grupo 21, porque tenían una excusa que mientras nosotros no ponemos los lineamientos, todas las pautas de qué grupo iba a continuar y que margen de edades podíamos dar, ellos no podían tomar la decisión, esta opción ya la hemos conversado dentro de la comisión que apenas salga el CERAD, debemos implementar los lineamientos a la secretaría técnica para que arranque a armar el grupo correspondiente, el grupo 21 o de acuerdo a otra opción que podría darse.

“PUEDEN AMPLIARSE MÁS PADRONES DE DEVOLUCIÓN”

– Una activación o un tercer reintegro

Podría, pero eso ya es determinación de nosotros dentro de la comisión Ad Hoc, aparte que nosotros somos la parte fonavista de la comisión, se tiene que conversar bien. Pero como siempre digo, que los fonavistas reúnan los requisitos para que después no estén descontentos con su pago, con su asociación y se haga otro proceso.

– El presidente de la comisión Ad Hoc, Luis Luzuriaga, iba a mandar oficio o conversar con las cabezas del Banco de la Nación para que se pueda ampliar las listas y más fonavistas puedan cobrar su devolución.

Estamos en conversación constante porque ya le hemos pedido al Banco de la Nación una reunión y ellos han sido claros, se podría atender a una mayor cantidad de fonavistas siempre y cuando el pago sea constante, a pesar que varios fonavistas no han ido a cobrar y han salido en los grupos de pago.

Las primeras semanas todos los fonavistas van al banco, un poco como que se aglomera, después se tranquiliza y el banco dice “no hay ningún problema, la cantidad que ustedes pongan, no ponemos ninguna sugerencia, no hemos puesto alguna observación sobre ese tema, más bien si hay que pagar a cierto número, nos avisan, nosotros pagamos a nuestro personal y avanza”.

En cuanto a la ONP sí nos preocupa porque realmente necesitamos tener el aval de todos sus empleadores que manden la información y ver sus aportes monetarios para que se le pueda pagar de acuerdo a la tasa de interés legal efectiva, esperemos pues de que la conversación con la ONP sea favorable para lograr el objetivo de que manden una copia de todo su archivo de sus empleadores que han aportado o han determinado sus aportes monetarios.

– El CERAD de Reintegro 2, ¿cuándo estará disponible en la página de la secretaría técnica?

Nos han informado que de aquí a 2 semanas ya estarán en el sistema, me imagino a partir de la quincena de septiembre ya estarán disponibles todos los certificados de Reintegro 2.

Leer también: