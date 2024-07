Confirmado: agosto te devuelven Fonavi

SECRETARIA TÉCNICA PROPONE FECHA PARA REINTEGRO 1 Y MAÑANA SE DEFINE DÍA

La secretaria técnica, entidad de la PCM y los miembros del MEF que integran la Comisión ad hoc Fonavi pretenden postergar para agosto la fecha de REINTEGRO 2 programada con anterioridad por cronograma para este mes de Julio, pues los miembros del Ejecutivo alegan una serie de “actos preparatorios” que debido a su limitado sistema postergarían el pago a los ex aportantes.

Ya han pasado cuatro semanas desde que se definieron los beneficiaros de este pago y, dado que el Ejecutivo no ha asistido a las sesiones de la Comisión Ad Hoc, no se ha podido confirmar estas devoluciones asignándoles fechas para su desembolso. Como se sabe, originalmente, se planeaba que estos pagos se hicieran durante julio. Pero esto podría ya no ser posible.

PARA FINES DE AGOSTO

Jorge Milla, vocero de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), reveló que la Secretaría Técnica estaría viendo ahora las fechas de pago del Reintegro 2 para fines de agosto.

“Hemos sesionado y la propuesta de la unidad técnica es efectuar el pago ‘Reintegro 2’ la última semana de agosto. Eso nos complica porque la gente estaba en expectativa, como se había anunciado, que en julio era el ‘Reintegro 2”, apuntó.

El pasado 10 de julio decenas de fonavistas de la Fenaf Perú se movilizaron a la Comisión Ad Hoc para exigir a los representantes del Poder Ejecutivo que no retrasarán la devolución de los aportes, así como también exigieron a esto funcionarios “no ser cómplices del robo a los fonavistas y que la devolución sea a todos los fonavistas sin exclusión”.

Asimismo, Milla, declaró que, en la última sesión, la propuesta de la unidad técnica fue llevar el pago de Reintegro 2 a última semana de agosto, y se mostró indignado por el accionar del Ejecutivo.

“Vemos que no hay mucho apoyo de la parte ejecutiva en la Comisión Ad Hoc, de la Presidencia del Consejo de ministros. En su momento planteamos, la Ley 31173 faculta a la comisión, contratar servicios de terceros. Los representantes del Ejecutivo se opusieron, y eso hubiera permitido acelerar el proceso”

Según declara el representante, se les ha informado que “los plazos no les han alcanzado. Son dos semanas que no hemos sesionado porque los representantes del Ejecutivo no asistieron. Algunos [justificaron], pero igual eso ha perjudicado”.

“Eso nos complica porque la gente ya estaba a la expectativa [de esta devolución], como habíamos anunciado, que en julio era el Reintegro 2″, reveló.

¿CUÁNDO SE DEFINIRÁN LAS FECHAS?

La Fenaf Perú ha revelado que mañana martes 16 de julio la Comisión Ad Hoc decidirá la fecha del Reintegro N° 2, si no hay otra demora por parte del Poder Ejecutivo.

Como se recuerda, la Comisión Ad Hoc acordó que este padrón estaría conformado por “fonavistas de 75 años a más vivos, inscritos en el Padrón Conadis y con enfermedades graves o terminales, así como a los deudos de fonavistas mayores que a la fecha tuvieran de 93 años a más”, lo que, según declaró el presidente del Fenaf Luis Luzuriaga serían alrededor de 225 mil personas en total.

13 MIL DE CONADIS Y 76 MIL DE 93 AÑOS A MÁS

La Comisión Ad Hoc del Fonavi se reunió el pasado 20 de junio para aprobar el padrón del grupo de Reintegro 2. Este grupo está compuesto por personas mayores de 70 años y menores de 80, inscritas en el padrón del Conadis, que suman aproximadamente 13.000 beneficiarios, y los deudos de fonavistas fallecidos mayores de 93 años que son aproximadamente 76 mil fonavistas. La Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (FENAF PERÚ) había solicitado que se incluyeran en este grupo a los deudos de fonavistas mayores de 80 años; sin embargo, esto no fue posible debido a limitaciones presupuestarias y de personal de la secretaría técnica de la PCM. Por su lado la PCM ha informado que la reducción de presupuesto y personal podría afectar el cronograma de pagos, por lo que se insistirá en que se realicen dentro del mes de julio.

