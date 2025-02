Conductores cruzan rezando el puente provicional de Chancay

Luego del colapso del Puente de Chancay, los conductores temen que puente provicional no sea resistente.

Hace unos días, Norvial hizo oficial la entrega del primer puente provicional en Chancay luego que este colapzara hace unas semanas atrás cobrando vidas humanas. Muchos transportistas rezan por su vida porque consideran que la estructura metálica no es lo suficientemente segura.

Los conductores aseguran que el nuevo puente, instalado de emergencia, no les da confianza. Alegan que no tiene bases sólidas ni pilares de soporte adecuados. Consideran que no aguantará el peso de los camiones que diariamente circulan por el puente. Algunos conductores esperan que otros pasen primero para asegurarse si resiste la estructura. Otros rezan y se encomiendan a Dios para pasar sanos y salvos.

Sin duda, la tragedia ocurrida el pasado 13 de febrero, dejó un cicatriz en los corazones de los conductores. Hoy sienten pánico al pasar por un puente que vibra cada vez que un trailer o camión atravieza. La incertidumbre se suma a la impotencia de depender de una infraestructura precaria en una de las principales vías del país.

Otro puente corre peligro

Pero Chancay no es el único punto de peligro. En Huaral, otro puente está al borde del colapso. El alcalde Fernando Cárdenas Sánchez advirtió que la infraestructura, por donde circulan vehículos pesados, podría desplomarse en cualquier momento si no se toman medidas urgentes. Pese a las advertencias, las soluciones no llegan con la rapidez que exigen los transportistas y pobladores de la zona.

Mientras tanto, la investigación sobre el colapso del puente de Chancay sigue en curso. La concesionaria Norvial sostiene que en noviembre pasado se realizó la limpieza del río debajo de la estructura para garantizar una operación segura.