Cómplice del ‘Maldito Cris’ se fuga del país tras ser liberado

Tras la liberación de los dos cómplices de Cristopher Fuentes Gonzales, alias ‘Maldito Cris’, por parte de la fiscal provincial provisional del Distrito Fiscal de Lima Norte, María Del Socorro Abad Tandazo, uno de ellos aprovechó para fugarse del país y el otro para desaparecer del mapa.

El general PNP Oscar Arriola reveló que Alvin Daniel Vargas García (24) huyó a Chile; mientras que el otro delincuente Danny José Marcano Andrade (28) ha tenido tiempo de recoger sus cosas del lugar donde vivía.

“Alvin ha viajado a Chile, esto ya está registrado y se están haciendo las coordinaciones. El otro delincuente Dani, sacó todas sus cosas del domicilio. Alvin se encuentra en Chile y se realizan las coordinaciones porque genera un peligro para el orden público de Chile”, precisó.

Además, el general PNP señaló que no existe disposición de detenerlo porque no existe una orden de captura en su contra. Sin embargo, aseguró que sí pueden estar vigilándolo para que no atente contra otras personas.

“Se hacen los requerimientos que la ley flanquea para poder nosotros conocer, son cuestiones reservadas, pero confíen en la Policía que siempre está a un paso adelante de esta criminalidad organizada y ya nos daremos cuenta de los avances. No hay una orden judicial de captura de esta persona”, añadió.

Por su parte, el ministro de Justicia, Daniel Maurate, dijo que la liberación de estos presuntos delincuentes generó inquietud en la población y le bajó la moral a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“No ha evaluado bien, no se ha dado cuenta que su decisión causa zozobra en la población de que estas personas estén vinculadas o sean cómplices de una persona que ha hecho demasiado daño y ha tomado la vida de policías y agentes de serenazgo sin ninguna piedad”, anotó.