Cómo tener acceso a la salud y prevenir el COVID-19

El Seguro Integral de Salud (SIS) informó que, pese a la cuarentena, continúa afiliando a más personas a través de sus canales virtuales, dada la importancia de contar con una cobertura de salud, más aún en medio de la pandemia.

SIS te afilia de manera virtual y sin salir de casa

Para ello ha puesto a disposición de la población números WhatsApp en Lima y a nivel nacional, así como su correo institucional sis@sis.gob.pe para que puedas afiliarte sin salir de tu casa. Estos canales, que funcionan 24 horas del día los 7 días de la semana, son:

WhatsApp SIS: 941 986 682.

Aló SIS: 514 5555 opción 1.

Correo SIS: sis@sis.gob.pe

¿CÓMO AFILIARSE VIRTUALMENTE?

A través del WhatsApp o correo electrónico envíe una foto o una impresión escaneada del DNI o carné de extranjería, por ambos lados.

Igualmente, la dirección de su residencia actual (solo si es diferente a la consignada en el DNI o carné de extranjería) y el nombre del centro de salud cercano a su domicilio. Se le afiliará al SIS Para Todos.

Si tiene Clasificación Socioeconómica (CSE) de Pobre o Pobre Extremo, debe adjuntarla para afiliarlo al SIS Gratuito. Si es mujer gestante envíe copia o foto del carné perinatal u otro documento que acredite su estado y la fecha posible del parto para también poderla afiliar al SIS Gratuito, por ser población vulnerable de acuerdo a norma.

Pero antes de pedir su afiliación fíjese si es que ya está asegurado. Para ello tiene que ingresar a la página web del SIS y dirigirse a la ventana de Consulta Asegurado y allí hace la consulta respectiva.

PLAN DE SEGURO

El SIS cubre medicamentos, insumos, procedimientos médicos, hospitalización y tratamiento de más de 1,400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer; además, traslados de emergencia y hasta un bono de sepelio. La cobertura varía de acuerdo al plan de seguro: SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor y SIS Microempresas

COBERTURA COVID-19

Los cinco planes de seguros del SIS garantizan la cobertura del covid-19, así como los diagnósticos: Infección debida a coronavirus, sin otra especificación; neumonía viral, no clasificada en otra parte; otros tipos de neumonía vírica; bronquitis aguda por otros organismos clasificados; infección aguda del tracto respiratorio inferior, no especificada; bronquitis, no especificada como aguda o crónica.

Además, síndrome de dificultad respiratoria (distrés respiratorio), otros trastornos respiratorios especificado; tos; falta de aire / disnea; fiebre, no especificada; y contacto con y exposición a otras enfermedades transmisibles.

El SIS también está cubriendo los gastos de sepelio por la muerte de los afiliados e indigentes por causa del coronavirus, tanto inhumación como cremación.

A través de los teléfonos y correos mencionados líneas arriba la población sin ningún seguro de salud puede realizar sus consultas sobre los planes de seguros del SIS y otros temas relacionados, así como trámites derivados de la afiliación.

RESUMEN

Es un seguro de salud dirigido para todos los peruanos y extranjeros residentes en el Perú que no cuenten con otro seguro de salud vigente. El SIS cubre tus medicamentos, procedimientos, operaciones, insumos, bonos de sepelio y traslados de emergencia, pero la cobertura varía según el plan de seguro SIS. Cubre más de 1400 enfermedades, incluidos varios tipos de cáncer.

Existen 5 planes de seguro SIS: