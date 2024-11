¿Cómo sé si mi pareja puede ser potencial feminicida?

PSICOLÓGO Y FORENSE CLÍNICO TE DETALLA CÓMO ES EL PERFIL DE ESTOS SUJETOS

Por: Angel Villavicencio

El execrable asesinato de la joven Shirley Cóndor a manos del suboficial PNP, Darwin Condori, solo constata una vez más la condenable violencia contra la mujer que ocurre en el país.

Año tras año la sociedad continúa lamentando la muerte de más mujeres a manos de sus parejas, exparejas o simples ‘conocidos’. Por ello, el psicólogo clínico y forense, José García Jiménez, detalló cuál es el detonante que lleva a un hombre a convertirse en feminicida, cómo suele ser su personalidad y qué acciones se pueden tomar para que una mujer no se víctima de estos asesinos.

¿Qué es lo que hace que un hombre pueda matar a su mujer o exmujer?

Esto tiene que ver con la impulsividad y la violencia, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto es una secuela de acontecimientos de una espiral de violencia que pueden durar años de maltrato psicológico, golpes continuos que van en aumento que lamentablemente finalizan en feminicidio.

En todas las parejas hay discusiones, ¿pero de qué depende que un hombre se convierta en feminicida y otro no?

Acá tienen que ver la dificultad para controlar los impulsos, los traumas de violencia que pudo haber tenido durante su etapa infantil. Estos traumas van creando en la mene de la persona una carga emocional que emerge cuando tienen una pareja y si las cosas van mal en su relación se niegan a aceptarlo porque no quieren repetir la misma historia que ellos vivieron.

¿Es lo que hace que piensen que son dueños de su pareja?

Es que la persona no acepta un no por respuesta. No acepta el fin de la relación y tiene miedo de ser abandonado o de ver a su ex con otra persona porque dentro de su irracionalidad piensa que se van a burlar de él.

¿Cuál es el perfil que caracteriza a los feminicidas?

Son variados, pero en el común denominador suelen ser camaleónicos, manipuladores emocionales para que no se les descubra. Se dan muchos casos en los que ponen buena cara ante la familia de la pareja o los amigos, pero entre cuatro paredes descargan esa beligerancia que tienen dentro cuando las agreden física y verbalmente.

¿El machismo que esta tan arraigado en el Perú tiene que ver con esta conducta violenta?

Por supuesto que el machismo juega un papel importante, pero los celos son también predominantes.

«UNA LEY NO CAMBIA A UN FEMINICIDA»

¿Los celos producen sensaciones de violencia?

Acá hay que saber diferenciar qué tipo de celos tiene la pareja, los celos enfermizos pueden sacar lo peor de una persona. Por eso es importante saber si son celos obsesivos. Por ejemplo, hay celosos que juegan al policía y que vigilan los celulares, preguntan dónde está la pareja, a qué hora viene, a qué hora sale, etc. Asimismo, están los celos delirantes que son los que están convencidos en su mente de que la mujer les es infiel.

¿Ambos casos son detonantes para un feminicidio?

Así es. Esto sumado a la falta de control de las emociones.

Hay leyes, marchas, pero esto no disminuye, al contrario, aumentaron los feminicidios este año.

No necesariamente una ley o una marcha cambian la forma de pensar de un feminicida o va a disminuir la violencia. Esto tenemos que combatirlo con prevención y educación, no con leyes porque el psicópata o el celópata se mueve por otros factores.

¿Hay algún modo cómo pueda evitarse esto?

En primer lugar, que la mujer se valore a sí misma para evitar que soporte los maltratos físicos y psicológicos, que tenga autoestima, que tenga los recursos y el valor para denunciar y en el caso de los varones, enseñarles desde pequeños a que tengan tolerancia a la frustración y a que siempre las cosas no salen como uno quiere.

¿CÓMO PREFIEREN ASESINARLAS?

Estrangulamiento 29%

Acuchillamiento 23%

Disparo de bala 15%

Otros 14%

Golpes 11%

Envenenamiento 4%

Quemaduras 3%

Atropello 2%

Desbarrancamiento 1%

¿DÓNDE OCURRE?

Otros 41

Casa de víctimas 35

Calle o vía pública 17

Lugar desolado 13

Casa de ambos 12

Casa del agresor 9

Hotel/hostal 8

Casa de familia 4

Centro de trabajo 2

