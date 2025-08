¿Cómo sé dónde están mis aportaciones al Fonavi?

OJO, ASÍ COMPRUEBAS DESCUENTOS Y FORMAS PARTE DEL CUARTO REINTEGRO

El aporte al FONAVI (Fondo Nacional de Vivienda) que hacían los empleadores era obligatorio desde julio de 1979 hasta agosto de 1998, a la par de los descuentos hechos a los dependientes en sus respectivos periodos, los trabajadores dependientes también hacían aportes, pero este periodo se interrumpió, y la responsabilidad recayó sólo en el empleador, reintegro 4 será activado en agosto para mayores de 68 años y para entrar en las listas puedes tomar las siguientes acciones:

1. Comprueba si eres parte del padrón nacional:

Puedes verificar si estás incluido en el padrón llamando a la central de atención al fonavista al (01) 317-8888 y proporcionando tu número de DNI, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., según la plataforma del Estado Peruano.

2. Contacta a la Secretaría Técnica FONAVI:

Puedes comunicarte con la ST FONAVI a través de sus canales de atención: Atención por Call Center: Llamar al 01-640 8655 o al 1800 de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. (No atiende fines de semana y feriados). Atención en Plataforma Lima: Jr. Carabaya N° 721 – Lima.

3. Consulta las listas de pendientes de cobro:

Puedes verificar si hay pendientes de cobro en la página web de la Secretaría Técnica FONAVI.

4. Si necesitas apoyo, acércate al Banco de la Nación:

Con tu DNI, puedes acercarte al Banco de la Nación para recibir orientación y apoyo en el proceso.

5. Si el empleador cerró la empresa:

Puedes validar tus aportes con la Secretaría Técnica FONAVI, incluso si la empresa ha cerrado. Si la empresa donde laboré ya no existe (dada de baja o liquidada), ¿qué información debo consignar en el Formulario Nº 1? En el Formulario N° 1 se debe consignar los datos de sus empleadores durante el periodo de aportaciones al Fonavi (julio 1979 – agosto 1998), sean empresas que se encuentren en actividad o hayan desaparecido (dadas de baja o liquidadas)

6. Si no apareces en las listas de pagos:

Puedes ingresar a la página web de la Secretaría Técnica FONAVI y verificar si tu nombre figura en la lista de pagos. Si bien la razón principal por la que uno pueda no aparecer en grupo o reintegro del Fonavi es porque aún no acredita sus aportes o este proceso aún está pendiente de evaluación, también hay diferentes posibilidades que involucran el no tener suficiente información sobre el proceso de devolución.

7. Para acceder a la devolución de aportes, regístrate en el SIFONAVI:

Si no estás registrado, debes registrarte en el Sifonavi, ingresar tu DNI, crear un usuario y contraseña, y presentar la documentación requerida.

8. Reúne la documentación necesaria:

Asegúrate de tener a la mano la documentación requerida, a partir del formulario N.º 1, que debe incluir tus datos de identificación e historia laboral. ¿Si no recuerdo fechas de inicio y fin de trabajo para incluirlas en el Formulario Nº 1 (que incluye los datos de identificación e historial laboral)? Le rogamos haga el esfuerzo necesario para consignar en el Formulario N° 1, la información de sus empleadores y periodos de trabajo durante el periodo de aportaciones al Fonavi (julio 1979 – agosto 1998). El éxito del registro de la historia laboral del fonavista titular, para contar con la mejor información de sus periodos trabajados, dependerá en gran medida de la información que se proporcione.

INFORMACIÓN DE PENSIONISTAS, NO PENSIONISTAS, PENSIONES POR ENCARGO, ACREDITACIÓN ANTICIPADA, LIBRE DESAFILIACIÓN INFORMADA.

La información proveniente de las bases de datos del Nuevo Sistema de Pensiones (NSP), con respecto a los periodos de aportes acreditados para pensiones de los asegurados del Decreto Ley N° 19990, corresponden a datos procedentes del proceso de calificación y verificación que realiza la ONP, en su mayoría personas de la tercera edad.

Para la actualización de la información de los beneficiarios de los Grupos de Pago 01 al 19, para efecto del cálculo de sus reintegros, se toma la informaci6n de asegurados del Decreto Ley N° 19990, cuyos periodos de aportes pensionarios hayan sido acreditados por la ONP y correspondan al periodo de vigencia de aportaciones al FONAVI.

Por otro lado, la ONP cuenta también con información de cuentas de derecho propio del Decreto Ley N° 19990, que fueron migrados del IPSS, sin contar con el detalle de periodos de aportes pensionarios. En estos casos, solo se cuenta con datos sobre fecha de cese y/o fecha de inicio de pensión y cantidad de períodos de aportes pensionarios acreditados. La normativa vigente no contempla reconocer periodos adicionales de aporte a partir de la sola información de fecha de cese y/o fecha de inicio de pensión; sin embargo, para el cálculo de reintegros se respetará lo ya construido para los beneficiarios de los grupos de pago del 01 al 19.

De igual manera la ONP cuenta con información de pensionistas del D.L. 20530 y otros regímenes especiales cuyo pago de pensiones y calificación les ha sido encargado (Pensiones por Encargo). A pesar de que esta información no cuenta con detalle de aportes, ni periodos trabajados, si tiene fecha de cese o fecha de inicio de pensión, así como años de aporte. La normativa vigente no contempla reconocer periodos adicionales de aporte a partir de la sola información de fecha de cese y/o fecha de inicio de pensión; sin embargo, para el cálculo de reintegros se respetará lo ya construido para los beneficiarios de los grupos de pago del 01 al 19. ¡Alístate a cobrar!

