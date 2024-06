¿Cómo denunciar acoso sexual en el trabajo?

SI ESTÁS SIENDO HOSTIGADA POR UN SUPERIOR, CONOCE LO QUE DEBES HACER YA

Si has recibido alguna propuesta, conducta, comentario, actitud o propuesta sexual no deseada o eres víctima de hostigamiento o acoso sexual, puedes denunciarlo a la institución donde trabajas. La conducta indebida no necesariamente tiene que provenir de un jefe o una persona de mayor jerarquía, también puede ser de una persona de tu mismo rango o rango inferior.

El acoso sexual es considerado una forma de violencia que consigue que la víctima se sienta ofendida, humillada o intimidada. Algunos ejemplos de este abuso son:

Promesas de beneficios especiales a cambio de favores sexuales.

Amenazas mediante las cuales se exija una conducta no deseada.

Trato ofensivo u hostil por el rechazo a las conductas señaladas anteriormente.

Uso de términos de connotación sexual o sexista, insinuaciones sexuales, gestos obscenos o exhibición de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles u ofensivas.

Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas.

Ten en cuenta que:

La víctima nunca es responsable de la agresión que sufre.

No existe ningún motivo que permita o valide hostigar sexualmente a nadie.

Todas las conductas sexuales rechazadas son acoso y pueden ser denunciadas.

Cualquier persona, sin distinción de género, puede ser acosada.

Requisitos

Modelo de queja de acoso sexual.

Este documento lo podrás encontrar ingresando a la siguiente página: https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/3617408-modelo-de-queja-de-acoso-sexual

Hazlo en 1 paso:

1 Realiza tu queja

Si el hecho ocurrió en una empresa privada, tienes tres opciones para demandar:

Presenta tu caso a la oficina de Recursos Humanos de tu trabajo mediante un documento escrito. En un plazo de 26 días calendario, la oficina deberá comunicar su decisión sobre el caso, como sancionar al hostigador con una amonestación, suspensión o despido.

Puedes solicitar apoyo del Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo durante el proceso. Presenta una denuncia ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) o ante las Direcciones Regionales de Trabajo.

La entidad verificará que la empresa cumpla con las medidas de prevención y sanción ante el acoso sexual, y podrá imponer multas en el caso de incumplimiento de las normas.

Realiza una demanda judicial en un juzgado laboral, solicitando el cese de la hostilidad o dar por terminada la relación laboral y, así, demandar una indemnización por despido arbitrario.

Si el hecho ocurrió en una entidad pública, presenta una queja a la oficina de Recursos Humanos en la entidad por escrito. Los responsables del área investigarán el hecho y comunicarán el resultado a ti y al denunciado.

Si determinan que hubo agresión, elevarán el caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD) para que decidan las medidas de corrección en 30 días hábiles. Si la oficina determina que no hubo acoso, puedes solicitar que tu caso sea elevado a esta secretaría técnica como instancia definitiva

¿Cómo solicitar asesoría del MTPE?

Si has denunciado acoso sexual en la oficina de Recursos Humanos de tu centro de labores, puedes pedir apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) para asesorarte.

Además, esta entidad enviará correos electrónicos a los responsables de analizar tu caso, recordándoles sus funciones. Tu identidad será protegida durante el proceso. Este servicio solo está disponible para trabajadores de Lima Metropolitana.

Requisitos

Cargo de la queja presentada.

Número de RUC de la empresa donde ocurrió el hecho.

Antes de iniciar, debes saber:

Ingresa a la plataforma (https://www2.trabajo.gob.pe/servicio-de-acompanamiento-de-victimas/) y completa tus datos personales y los datos sobre la queja o denuncia. Puedes agregar un archivo en formato PDF. Luego, completa la información sobre el servicio y da clic en Enviar.

