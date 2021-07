Comisión de Presupuesto también aprobó pensión proporcional

Luego que la Comisión de Trabajo y de Economía del Congreso aprobaran sus respectivos dictámenes que plantean una pensión proporcional para los afiliados a la ONP que aportaron menos de 20 años; ayer la comisión de Presupuesto hizo lo propio.

Mañana se debatiría en el Pleno y se espera su aprobación

De esta manera, las tres comisiones deberán elaborar un texto sustitutorio de cada dictamen a fin de ser presentarlo a la Mesa Directiva para que lo agenden en el Pleno de hoy o mañana y así debatirlo esperando su aprobación a fin que se haga justicia con los ex aportantes a la ONP.

Las tres comisiones plantean pensiones proporcionales a los ex afiliados mayores de 65 años de la ONP y que no reciben pensión por no haber cumplido con el requisito de tener como mínimo 20 años de haber aportado a la ONP.

Leer también [Perú, ¿La economía que más va a crecer en América del Sur?]

Por fuentes cercanas al Congreso, se supo que los congresistas están priorizando este tema a fin que se debate en estos días que quedan antes que termine la legislatura

Núñez indicó que el texto de la Comisión de Economía ha sido priorizado en la agenda del Pleno de esta semana (que inicia mañana miércoles 14 de julio). Ese sería el que se exponga primero y luego se pasaría a un cuarto intermedio para acumular los dictámenes de Presupuesto y Trabajo. “De todas maneras esta semana se aprueba”, señaló.

LO PLANTEADO

Como se sabe los dictámenes aprobados en las tres comisiones proponen una pensión proporcional de la siguiente manera: Para aquellos que aportaron entre 10 y 14 años se entregaría una pensión de S/250. Mientras que a los afiliados que aportaron entre 15 y 19 años a la ONP se les daría S/ 350 al mes.